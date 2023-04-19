Yapay zekaya fotoğrafçılık ödülü

Sony Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir tarafından profesyonellerin katıldığı yarışmada, kazananlar arasında yapay zeka fotoğrafı bulunduğu ortaya çıktı. Alman sanatçı Boris Eldagsen, yapay zeka ile 2022 yılında başlattığı Pseudomnesia Sahte Anılar isimli çalışması kapsamında ürettiği bir eseri yarışmaya gönderdi. Eldagsen, “The Electrician” adlı eserle yarışmaya katıldığını çünkü fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı oluşturmak istediğini söyledi. Sanatçı ilk kez bir yapay zekanın prestijli bir uluslararası fotoğraf yarışmasında ödül aldığını belirterek “Bu, tarihi bir an. Kaçınız bunun yapay zeka tarafından üretildiğini biliyordu?” diyerek ödülü reddetti.