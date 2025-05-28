Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Yapay zekayla akciğer kanseri tanısı: Yüzde 97 başarı

Yapay zekayla akciğer kanseri tanısı: Yüzde 97 başarı

Haber Merkezi
04:0028/05/2025, среда
G: 28/05/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Akciğer kanserinin tanısında önemli bir gelişme yaşandı. Altınbaş Üniversitesi’nden Doç. Dr. Handan Tanyıldızı Kökkülünk ve ekibi, akciğer kanseri tanısında önemli bir başarı elde etti.

TÜBİTAK destekli bir projeyle geliştirilen yapay zeka modeli, PET/BT görüntüleri, kas kaybı belirtileri ve kandan alınan iltihap belirteçlerini birleştirerek akciğer kanserini yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiği ortaya çıktı. Bu sayede kanserin erken aşamada tanınması ve hastaların hızlıca tedaviye yönlendirilmesi mümkün oluyor. Çalışmada kullanılan yapay zeka algoritması, hastalığı iyi huylu, kötü huylu ve kanser dışı vakalar arasında ayırt etmede olağanüstü bir başarı gösterdi. Ayrıca, tanı sürecine hastanın genel sağlık durumu ve bağışıklık sistemiyle ilgili bilgiler de eklendi. Kas miktarı, yürüme hızı gibi fiziksel ölçümler ve CRP, WBC gibi kan değerleri, yapay zekanın tanı doğruluğunu artırmasını sağladı. Bu çalışma, tanının hızını ve doğruluğunu artırmanın yanı sıra tedavi maliyetlerini düşürmenin ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmenin de yolunu açıyor. Yapay zekanın sağlık alanındaki bu etkileyici başarısı, insan yaşamına dokunan güçlü bir teknolojiyi daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.




#Sağlık
#Yapay Zeka
#Teknoloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: İşte ilk 20 Türk markası