Yapay zekayla akciğer kanseri tanısı: Yüzde 97 başarı

TÜBİTAK destekli bir projeyle geliştirilen yapay zeka modeli, PET/BT görüntüleri, kas kaybı belirtileri ve kandan alınan iltihap belirteçlerini birleştirerek akciğer kanserini yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiği ortaya çıktı. Bu sayede kanserin erken aşamada tanınması ve hastaların hızlıca tedaviye yönlendirilmesi mümkün oluyor. Çalışmada kullanılan yapay zeka algoritması, hastalığı iyi huylu, kötü huylu ve kanser dışı vakalar arasında ayırt etmede olağanüstü bir başarı gösterdi. Ayrıca, tanı sürecine hastanın genel sağlık durumu ve bağışıklık sistemiyle ilgili bilgiler de eklendi. Kas miktarı, yürüme hızı gibi fiziksel ölçümler ve CRP, WBC gibi kan değerleri, yapay zekanın tanı doğruluğunu artırmasını sağladı. Bu çalışma, tanının hızını ve doğruluğunu artırmanın yanı sıra tedavi maliyetlerini düşürmenin ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmenin de yolunu açıyor. Yapay zekanın sağlık alanındaki bu etkileyici başarısı, insan yaşamına dokunan güçlü bir teknolojiyi daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.