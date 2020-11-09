Yaralı bulduğu ​kartal iyileştikten sonra bir daha yanından ayrılmadı

Kızıltepe’de yaşayan Sıddık Akyel, tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalın yaralarını sardı ve aradan geçen bir yılda hayvanı besledi. Şimdi 4 kilogram olan kartal, doğaya salınmasına rağmen Akyel’den bir türlü ayrılmıyor. Akyel kartalı doğaya bıraksa da uçan kartal tekrar Akyel’in bulunduğu alana geri geliyor.

Kartalın doğada dolaşıp tekrar yanına geldiğini ifade eden Akyel, "Kaya kartalı, yavruyken burada buldum. Normalde vahşi bir hayvan. Şuan yanımızda evcilleşmiş. Doğada dolaşıyor, istediği yere gidiyor. Akşam olduğunda tekrar yerine geliyor. Geliyor çatının üstüne konuyor. Yanımdan ayrılmıyor" dedi.

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