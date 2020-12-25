Yarıyıl tatili ne zaman: 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman: 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara göre 15 tatil yani sömestr için tarih de belli oldu. Buna göre; ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde ocak ayında belirlenen tarihte yarıyıl tatiline girecek. MEB koronavirüs salgını sebebiyle yılının ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Haber Merkezi 25 Aralık 2020, 16:03 Son Güncelleme: 25 Aralık 2020, 16:23 Yeni Şafak