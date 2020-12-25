Eğitim ve öğretim hayatında ki dönem arası yaşanan sömestr (15 tatil) öncesi vatandaşlar merakla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi bekliyordu.
GÜNDEM
Yüz yüze sınavlar ertelendi
Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden ikinci dönemin 15 Şubat'ta başlayacağını bildirmişti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor?
GÜNDEM
Milyonlarca öğrenci yeni sistemin ilk yarıyıl tatiline hazırlanıyor
Yarıyıl tatili ne zaman?
Ocak ayında başlayacak olan 15 tatil (sömestr) süresine ikinci döneme ait bir haftalık süre de dahil oldu. Böylece milyonlarca öğrenci için ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.
FOTOĞRAF 11
DEER VALLEY: Amerika'nın batısında Utah'ta yer alan Deer Valley, Amerika'nın en lüks kayak merkezlerinden biri. Kayak yapmak için eşsiz bir piste sahip mekanda, iyi oteller var.
WHISTLER, BRITISH COLUMBIA (KANADA): Bölgedeki müthiş buzullar görsel zevkimizi körüklerken, hem kayak yapabilir hem de sıcak içeceklerden yudumlayabilirsiniz.
STOWE DAĞI: Amerika’nın Vermont eyaletinde bulunan Stowe kayak merkezi, bünyesinde yer alan kayak pistleri, konaklama alternatifleri ve huzurlu ortamı ile tatilcilerin dikkatini çekiyor.
MEGEVE: Kayağa yeni başlayanlar için ideal bir bölge olan Megeve'de bir dağ evi kiralayabilirsiniz. Fransa'da bulunan Megeve, aileler için de ideal.
ASPEN: ABD'nin en gözde kayak merkezi olan Aspen, dünyanın en şık ve en iyi kayak merkezleri arasında yer alıyor. Burada stil sahibi lüks oteller, gurme restoranlar ve şık butikler var. Okulların ara tatilinde gidilebilecek bir kış mekanı olduğu söylenebilir.
PORTILLO: Şili'de bulunan Portillo hem unutulmaz bir destinasyon hem de kayak okullarındaki profesyonellerden bu işi öğrenebileceğiniz bir nokta.
LAPONYA: Finlandiya'da bulunan Laponya İsveç, Norveç ve Rusya ile komşu. Kutup ışıklarının büyüleyici atmosferiyle kayak turuna gitmek için mükemmel bir bölge.
NISEKO: Japonya'da bulunan Niseko, hem turist sever bir yer hem geleneksel Japon yemeklerini tadabileceğiniz bir adres. Kayak yapmak isteyenler için ideal olan Niseko, ara tatilde gidilebilecek bir rota.
ST. MORITZ: İsviçre'deki bu şık kayak merkezi Alp kış turizminin doğum yeri olarak bilinir. St. Moritz'de pek çok alışveriş dükkanı bulunuyor, bunun için de tatil için ideal bir yer.
CERRO CASTOR: Dünyanın en güneyindeki kayak merkezi olan Cerro Castor, en uzun kış sporu sezonunu vaat ediyor.
KITZBÜHEL: Bir ortaçağ kentinde bulunan Kitzbühel, Avusturya'nın en güzel kayak alanlarından biri. Aile dostu olan mekan tatil köyleriyle de ünlü.
En güzel kış tatili adresleri
Hem lüks hem farklı bir kış tatili isteyenler için dünyanın en iyi kayak merkezlerini derledik.
15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Bu tarihten itibaren başlayacak olan yarı yıl tatili de
15 Şubat tarihinde bitecek. Yani 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.
FOTOĞRAF 16
Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz.
Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda.
Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş.
Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali
Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz.
Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France
Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir.
Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın.
Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz.
Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında.
Peki Ne Yemeli?
Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin.
Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden.
Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın.
Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir.
.
Büyülü bir masal diyarı: Strazburg
Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı.