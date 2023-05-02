Yasin Börü ve arkadaşlarının şehadetini konu edinen '6-8 Ekim' 3 Mayıs'ta yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında konuştu. Terör örgütleri ve sapkın akımlar ile mücadele vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim ne terör örgütlerine, ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin Börü'nün katilinin nerede olduğunu biliyoruz. Bay Kemal'i de yandaşlarını da biliyoruz bunlara asla prim vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.