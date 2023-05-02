Yasin Börü ve arkadaşlarının şehadetini konu edinen '6-8 Ekim' 3 Mayıs'ta yayında

Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında olacak.
Kurban eti dağıttığı sırada vahşice öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini konu alan "6-8 Ekim" adlı internet sineması 3 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.
Ne olmuştu?
Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-8 Ekim olayları, HDP'nin çağrısı üzerine başlamıştı. 6-8 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları, ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olmuştu.