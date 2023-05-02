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Hayat

Yasin Börü ve arkadaşlarının şehadetini konu edinen '6-8 Ekim' 3 Mayıs'ta yayında

6 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü PKK'nın Kobani’yi bahane ederek Türkiye’nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşlarının hayat hikayelerinin filmi çekildi. '6-8 Ekim' filmi, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.

17:44 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında olacak.

Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında olacak.

Kurban eti dağıttığı sırada vahşice öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini konu alan "6-8 Ekim" adlı internet sineması 3 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.

'6-8 Ekim Filmi Yapım Koordinatörlüğü' tarafından yapılan açıklamada
"Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının mazlumca katledilişi ile alakalı sinemamızı izleyerek ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağınıza inancımız tamdır. İnternet sinemamız ile alakalı sunmuş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz"
ifadelerine yer verildi.


Ne olmuştu?

Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-8 Ekim olayları, HDP'nin çağrısı üzerine başlamıştı. 6-8 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları, ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olmuştu.





#Yasin Börü
#6-8 Ekim
#PKK
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