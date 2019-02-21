Yavuz Bingöl gözyaşlarına hakim olamadı

CRR Konser Salonu’nda geleneksel hale gelen ve Türk kültürüne değer katan ozanların yad edildiği “Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” konserinde bu ay, 2017’de kaybettiğimiz halk ozanımız Ali Kızıltuğ eserleriyle anıldı. Ali Kızıltuğ’un sanat yaşamı boyunca 103 plak ve 87 kaseti yayınlandı. 2160 esere imza atan Kızıltuğ’un 550 eseri ise farklı sanatçılar tarafından seslendirilmişti.

Turan Sağer’in şefliğinde gerçekleşen konserde; Elif Buse Doğan, Aykut Aslan, Fadime İmran, Ünal Zorer solist olarak sahne aldı. Sanatçılar “Dağlara Döndüm”, “Zalim Yar”, “Yıldızları Saya Saya”, “Dam Üstüne Çul Serer” ve “Hangi Dağın Arkasındasın”ın da aralarında olduğu Kızıltuğ eserlerini dinleyiciyle buluşturdu.

Yavuz Bingöl konser esnasında yaptığı konuşmada; “Bin Yılın Ozanları” projesiyle iki yıldır ozanlarımızın türkülerini dinleyicilerle buluşturduklarını söyleyerek, bu konserin diğerlerinden biraz daha özel olduğuna vurgu yaptı. Duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına akim olamayan Yavuz Bingöl sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün benim için biraz daha özel bir gün. Çünkü 1975-76 konservatuvar yıllarında Ali ağabeyin bende emeği çoktur. Her şeyin bir ilki var. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Çok özür dilerim. Sahnede ağlamak tarzım değildir. Eşi Fatma anneyle konuştum. Birazcık onun da sitemini gördüm. Cenazeye gidememiştim. Söz verdim ona, ziyaretine gideceğim önümüzdeki hafta. Kendisi konservatuvar yıllarında annemin de yakın arkadaşıydı. Darbeden sonra 80’li yıllarda, henüz gençken, çok emeğini gördüm. Ali ağabeyin oğlu benim çocukluk arkadaşımdı. Kara kuru genç çocuklardık. Evlerimiz yan yanaydı Abidinpaşa’da, Ankara’da. Şimdi onu, Mustafa’yı çağıracağım.”

İki arkadaş bir süre sarıldıktan sonra Yavuz Bingöl sahneyi Mustafa Kızıltuğ’a bıraktı. Mustafa Kızıltuğ sahnede “Adını Dağlara Yazdım”, “Senin Olsun O Ankara”, “Dert Olur”, “Unutuldum Biliyorum” ve “Belli Olmaz” isimli eserleri seslendirdi.

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