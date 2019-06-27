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Hayat Yaz aylarından kulak sağlığına dikkat
GENEL SAĞLIK

Yaz aylarından kulak sağlığına dikkat

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması ile birlikte görülme sıklığı artan dış kulak yolu enfeksiyonları, her yaştan bireyi olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcak, nemli hava ve temiz olmayan deniz ile havuz suları bu hastalığın oluşmasında başrol oynuyor. Hastalığın en önemli etkenlerinden biri de kulak çubukları olarak gösteriliyor. Kulak çubuğu kullananlar kulak kirini çıkaramadıkları gibi, aynı zamanda dış kulak enfeksiyonuna da yol açabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulak kiri, suyla temas ettiğinde hacim olarak şişip, kulak yolunu tam olarak tıkayabilmekte.
Kulak kiri, suyla temas ettiğinde hacim olarak şişip, kulak yolunu tam olarak tıkayabilmekte.

Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek, dış kulak yolu enfeksiyonları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi:

Sık sık terleyip suya giriyorsanız dikkat!

Dış kulak yolu enfeksiyonları kulak kanalı girişi ile kulak zarı arasında kalan bölümde ortaya çıkmakta. Bu bölümün üçte birlik kısmı kıkırdaktan, üçte ikilik kısmı ise kemikten oluşmakta. Her iki yapıyı, özellikle de kemik bölümün üzerini çok ince bir deri tabakası örtmekte. Dış kulak yolu enfeksiyonları, yılın her mevsiminde ortaya çıkabilmekte. Ancak özellikle sıcak, nemli hava ve yaz tatilinde girilen havuz ile denizlerin temiz olmayan suları bu hastalığın oluşmasının başlıca nedenlerini oluşturmakta. Terleme, sık suya girme ve havuzdaki temizlik için kullanılan materyaller dış kulağın asidik olan PH’ını alkaliye çevirmekte. Bu da dış kulak yolunu enfeksiyonlara daha hazır hale getirmekte.

  • Kulak pamukları masum değil
  • İnsanların çoğu, kulak temizleme pamuklarıyla kulaklarını temizlediklerine inanmakta. Ancak bu doğru bilinen bir yanlış. Bu pamuklarla kulak tam olarak temizlenememekte. Temizlenmeye çalışılan şey kulak cildinin salgıladığı ve tıpta “serumen” adı verilen ancak kulak kiri olarak bilinen asidik özellikli bir salgı. Bir başka deyişle; bu pamuklarla kulak kirini temizlemeye çalışanlar koruyucu görevi olan bu salgıyı hem kulaklarından çıkaramamaktadır, hem de kulaklarını enfeksiyona daha uygun hale getirmekte.

Enfeksiyonun sebebi kendiniz olabilirsiniz

Dış kulak yolu enfeksiyonunun, bazı kişilerde her tatilde otaya çıktığı, bazılarında ise hiç görülmediği gözlemlenmekte. Temizleme esnasında çok ince olan kulak cildinde mikroskobik yarıklar oluşmakta ve bu yarıklardan alttaki kıkırdak ve kemiğe doğru bakterilerin geçişi kolaylaşmakta. Temiz olmayan havuz ve deniz suları enfeksiyon için önemli bir etken olmakla birlikte, dış kulak yolundaki yarıklar olmadığında alttaki kemik ve kıkırdakla temas edemediğinden çoğunlukla enfeksiyona neden olmamakta. Yani aslında dış kulak yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni, genellikle kişinin kendisi olabilmekte.

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Tatile gitmeden kulak burun boğaz muayenenizi olun

Bazen de kulak kiri, suyla temas ettiğinde hacim olarak şişip, kulak yolunu tam olarak tıkayabilmekte. Kulağı tıkanan kişi ise kulağını açmak için içeri pamuk, peçete veya parmağını sokarak kulak yolunu kendisi tahrip ederek, enfeksiyon oluşturabilmekte. Bu nedenle kulağında kulak kiri biriken kişilerin tatile gitmeden önce kulak muayenelerini olmaları ve kulaklarını temizlettikten sonra tatile çıkmaları gerekmekte.

  • Kulağınızda şiddetli ağrı meydana gelir
  • Dış kulak yolu enfeksiyonlarının en belirgin özelliği şiddetli ağrı yapması. Kulak kanalı girişine parmakla baskı yapıldığında veya kulak kepçesi arkadan öne doğru itildiğinde hastada çok şiddetli ağrı meydana gelmekte. Akıntı ise genellikle daha ilerlemiş enfeksiyonlarda ortaya çıkmakta. Bazı şiddetli olgularda kulak kanalı tama yakın veya tam olarak kapanabilmekte. Ağrı çeneye doğru yayılım gösterebilirken, kulak zarı sağlam kalmakta ve ateş genellikle görülmemekte.

Kulak akıntısı mikroskop altında temizlenmeli

Dış kulak yolu enfeksiyonunun tedavisinde ilk olarak akıntının vakumla ve mümkünse mikroskop görüşü altında temizlenmesi gerekmekte. Mikroskop ile kulak kanalının temizliğini takiben, kulak kanalı açıksa antibiyotikli ve kortizon içeren damlaların verilmesi sağlanmalı. Ayrıca kulak kanalı kapalıysa açmak için 1-2 gün özel tamponlar uygulanabilmeli.

Kulak zarı bütünlüğünden emin olunmalı

Kulak temizliğinin belirli aralıklarla tekrarlanması iyileşmeyi hızlandırmakta. Ağızdan antibiyotik şart değildir ancak hastalığın şiddetli olduğu olgularda iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi bulunmakta.

Ağrı kesici haplar ilk günlerde rahatlama sağlarken, ağrı kesici damlalar ancak kulak zarının sağlam olduğundan emin olunduğunda kullanılmakta.

Kulak zarı bütünlüğü konusunda endişe var ise, ağrı kesici içeren damlaların kullanılması, iç kulağı etkileyip işitme kaybı yapabileceğinden dolayı risk teşkil etmekte. Doğru tedavi uygulanması ile birlikte hastanın 2-3 gün içerisinde toparlanması ve ağrısının geçmesi sağlanır. Tedaviye genellikle 7-10 gün devam edilmesi gerekmekte. Bu süre içinde kulağın mümkün olduğunca kuru tutulmaya çalışılması ve suyla temasının önlenmesi iyileşmeyi hızlandırmakta.

Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek

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