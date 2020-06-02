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Yazı evde çocuklarıyla geçirecek aileler dikkat: Online aktiviteler daha çok kontrol edilmeli

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaz çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirecek. Bu nedenle çocukların oyun konsolu, telefon ve tablet ile oyun oynamaya daha çok yöneleceğini belirten uzmanlar, online oyunlar nedeniyle çocukların maruz kalabilecekleri risklere dikkat çekerek ebeveynlere 8 önemli uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Çocuklarınıza online oyunlarda farklı isim kullandırın
Fotoğraf: Çocuklarınıza online oyunlarda farklı isim kullandırın

Çocuklar koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl yaz tatilinde online oyunlarla daha fazla zaman geçirecek. Ancak bu nedenle çocukların geç vakitlere kadar odasına kapanıp oyun oynamasının, oyunlarda tanıştıkları yabancılarla iletişimlerinin ve kişisel bilgilerinin güvenliğinin denetlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ebeveynlere 8 uyarıda bulunuyor.

Kameraya sadece uygulama kullanılırken izni verilmeli

1. İndirilen uygulamaları sıkı bir şekilde kontrol edin. Ebeveynlerin, çocukların indirdiği ve kullandığı her uygulamayı denetlemesi gerekiyor. Bir uygulamanın App Store’da veya Google Play’de üst sıralarda yer alması, o uygulamanın güvenli olduğu anlamına gelmemekte. Uygulamanın ebeveyn denetimi içerip içermediği, hangi yaş grubuna uygun olduğu ve hangi bilgilere erişim sağladığı bu denetlemeyi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar. Uygulama kamera ve mikrofona erişim istiyorsa, bunun gerçekten oyun içerisinde gerekli olup olmadığını, gerekli değil ise kapatılması gerektiği bilinmesi gerekiyor. Eğer kameraya erişim gerekli ise, kameraya sadece uygulama kullanılırken erişim sağlama izni verilmeli.

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Siber güvenlik hakkında çocuğunuzu bilgilendirin

2. Ailelerin, çocuklarıyla siber güvenliğin neden önemli olduğu konusunda açık bir konuşma yapması gerekiyor. Aileler, çeşitli bağlantıların cihazlara zarar verebileceği ve siber güvenliği ihlal edebileceği konusunda çocukları bilinçlendirmeliler. Bu konuşmayı yaparken çocukları korkutmamak önemlidir çünkü çocuk, herhangi bir sorun ile karşılaştığında bunu ailesi ile açık bir şekilde paylaşmalı. Örneğin, çocuğu veya başkalarını rahatsız edecek bir durum yaşanıyorsa, herhangi bir zorbalık söz konusuyla, biri çocuktan fotoğraf göndermesini istiyorsa veya cinsel içerikli bir durum varsa doğrudan size anlatmaları gerektiğini söylemelisiniz.

Çocuklarınızı siber güvenlik konusunda uyarıp her türlü tehlikeye karşı size danışması gerektiğini söyleyin.

Avatar kullanmaya teşvik edin

3. Çocukların, oyun oynarken kendi adlarını kullanmamaları da oldukça önemli. Ayrıca çocuklar, ev adreslerini vermemeli veya doğum günü bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalılar. Bununla birlikte asla tanımadıkları insanlara kendi fotoğraflarını da göndermemeliler. Oyunda fotoğraf kullanılması gerekiyorsa, çoğu çocuğun aşina olduğu avatarlar kullanılmalıdır. Genel bir kural olarak, çocuklarınıza mümkün olduğunca az bilgi vermenin her zaman daha iyi olduğunu anlatmalısınız.

  • 4. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Birçok kişi, oyun sistemlerinin iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) sunduğunun farkında değil ancak önde gelen oyun konsollarının çoğu bu özelliğe sahiptir. 2FA, en bilinen yönüyle hesaplara erişim için kişiye tek seferlik PIN kodu yollanmasıdır. Kısacası 2FA, oturum açma işlemlerini daha güvenli hale getirmek için kullanıcıya ikinci bir güvenlik katmanı sunar. Aynı zamanda birçok siber suçluyu da savuşturur, çünkü tanınmayan biri bir cihaza erişim sağlamaya çalıştığında, 2FA sistemi erişim hakları olmayan birinin sisteme girmeye çalıştığına dair bir bildirim gönderir.

Çocukların açık alanda oynamalarını sağlayın

5. Ebeveynler, gündemleri yoğunken, iş ve çocukların sorumlulukları arasında koşuştururken, çocuklarının kendi odalarında kapalı kapılar ardında tehlikeli olabilecek yabancılarla oyun oynuyor olabilecekleri gerçeğini unutabiliyorlar. Bu nedenle ebeveynler, oturma odası gibi açık bir alana oyun sistemlerini kurmalılar ve bu sayede neler olup bittiğini göz önünde bulundurabilirler.

Odalarında tek başına değil oturma odasında gözününüz önünde oyun oynamalarını isteyin.
  • 6. Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun oyun oynarken güvende kalabilmesini sağlamak için çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.

7. Belirli aralıklarla uygulama temizliği yapın. Telefon ve tablette oyun oynayan çocuklar, farklı birçok uygulama ve oyunu cihaza indirebilirler. Bu nedenle belirli aralıklarla kullanılmayan uygulamaların silinmesi gerekiyor. Bu sayede hem cihazda depolama alanı açılabilir hem de arka planda çalışarak veri toplayan ya da şarjı tüketen uygulamalara engel olunabilir.

8. Her hesap ve cihaz için farklı ve benzersiz parolalar oluşturun. Çocuklar oyun konsol sistemlerinden, tablete, tabletten telefona kadar birçok cihaz üzerinden oyun oynayabilir. Her bir cihaza ve oyuna girişi için farklı şifreler kullanılması gerekiyor. Zayıf parolalar siber suçlular tarafından rahatlıkla kırılabilir ve bu durum başka kişisel bilgilerin, kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabilir.

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