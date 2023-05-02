Yedi Başak yetenek geliştirme ve kalkındırma programıyla ihtiyaç sahibi kadınların hayatına dokunuyor

Yedi Başak yetenek geliştirme ve kalkındırma programı.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi kadınlar için düzenlediği ve başarılı bir şekilde tamamlanan “YETENEK GELİŞTİRME VE KALKINDIRMA PROGRAMI” için mezuniyet töreni düzenlendi.
Yetenek Geliştirme ve Kalkındırma Programı, 25 muhtaç kadına meslek edindirmek için düzenlenen, 6 aylık bir eğitim ve üretim programıydı. Programa katılan kadın kursiyerler sürdürülebilir kalkınma maksadıyla belli durumlara göre seçildi. Kadınlara mesleki eğitim verme amacı güden projede kursiyerlerin dul, fakir ve ihtiyaç sahibi olmalarına dikkat edildi. Yedi Başak koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi ve Uluslararası Helping Hands Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi.
Yedi Başak’tan yapılan açıklamaya göre. Kursiyer kadınlar, program boyunca hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak hem kendi becerilerini geliştirdiler hem de birbirlerinden öğrendiler. Programda elde edilen ürünler, bir kermeste satıldı ve elde edilen gelir, başka ihtiyaç sahiplerine yardım ve insani yardım çalışmaları için kullanıldı.
Programın sonunda, kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Ayrıca, programda üstün başarı gösteren ilk 4 kişiye dikiş makinesi hediye edildi. Bu sayede, bu alanda çalışmaya devam edebilecekler ve öğrendikleri becerileri daha da geliştirebilecekler.