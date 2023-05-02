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Yedi Başak yetenek geliştirme ve kalkındırma programıyla ihtiyaç sahibi kadınların hayatına dokunuyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi kadınlar için düzenlediği ve başarılı bir şekilde tamamlanan “YETENEK GELİŞTİRME VE KALKINDIRMA PROGRAMI” için mezuniyet töreni düzenlendi.

10:50 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Yedi Başak yetenek geliştirme ve kalkındırma programı.

Yedi Başak yetenek geliştirme ve kalkındırma programı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi kadınlar için düzenlediği ve başarılı bir şekilde tamamlanan “YETENEK GELİŞTİRME VE KALKINDIRMA PROGRAMI” için mezuniyet töreni düzenlendi.


Yetenek Geliştirme ve Kalkındırma Programı, 25 muhtaç kadına meslek edindirmek için düzenlenen, 6 aylık bir eğitim ve üretim programıydı. Programa katılan kadın kursiyerler sürdürülebilir kalkınma maksadıyla belli durumlara göre seçildi. Kadınlara mesleki eğitim verme amacı güden projede kursiyerlerin dul, fakir ve ihtiyaç sahibi olmalarına dikkat edildi. Yedi Başak koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi ve Uluslararası Helping Hands Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi.


Birinci programın sonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan Yedi Başak Dernek Başkanı Mustafa Bulut;
“Programda dikiş nakış, mefruşat ve çeyizlik eğitimi gibi dersler verilerek her aşamasını içeren kapsamlı bir eğitim sunmaya çalıştık. İhtiyaç sahibi kursiyerlerin bu alandaki becerilerini geliştirmesini amaçladık. Kursiyerlere, el emeği ürünlerin yapımı, ürünlerin üretimi için de eğitim verdik. Program boyunca da kursiyerler el emeği ürünler ortaya çıkardılar. Bugün burada programımızın ilk mezunlarını vermenin mutluluğu içindeyiz. Umarım buradan kazanılan deneyimler ile ailenize ve kendinize daha rahat bir gelecek sunarsınız
” dedi.

Yedi Başak’tan yapılan açıklamaya göre. Kursiyer kadınlar, program boyunca hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak hem kendi becerilerini geliştirdiler hem de birbirlerinden öğrendiler. Programda elde edilen ürünler, bir kermeste satıldı ve elde edilen gelir, başka ihtiyaç sahiplerine yardım ve insani yardım çalışmaları için kullanıldı.


Programın sonunda, kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Ayrıca, programda üstün başarı gösteren ilk 4 kişiye dikiş makinesi hediye edildi. Bu sayede, bu alanda çalışmaya devam edebilecekler ve öğrendikleri becerileri daha da geliştirebilecekler.


Yedi Başak Derneği yetenek geliştirme ve kalkındırma programının başarısıyla birlikte, programın devamının planlandığı açıklandı.



#Yedi Başak
#Yetenek
#Kalkındırma
1 saat önce
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