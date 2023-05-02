Yedi Başak yetenek geliştirme ve kalkındırma programıyla ihtiyaç sahibi kadınların hayatına dokunuyor

“Programda dikiş nakış, mefruşat ve çeyizlik eğitimi gibi dersler verilerek her aşamasını içeren kapsamlı bir eğitim sunmaya çalıştık. İhtiyaç sahibi kursiyerlerin bu alandaki becerilerini geliştirmesini amaçladık. Kursiyerlere, el emeği ürünlerin yapımı, ürünlerin üretimi için de eğitim verdik. Program boyunca da kursiyerler el emeği ürünler ortaya çıkardılar. Bugün burada programımızın ilk mezunlarını vermenin mutluluğu içindeyiz. Umarım buradan kazanılan deneyimler ile ailenize ve kendinize daha rahat bir gelecek sunarsınız