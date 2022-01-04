Hayat Yeditepe Bienali 7 Ocakta kapılarını açıyor
AKTÜEL

Yeditepe Bienali 7 Ocak’ta kapılarını açıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ve Albayrak Grubu sponsorluğunda ile bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali “Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” teması ile 7 Ocak’ta kapılarını açıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeditepe Bienali 7 Ocak’ta kapılarını açıyor
Yeditepe Bienali 7 Ocak’ta kapılarını açıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali “Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” teması ile 7 Ocak’ta kapılarını açıyor.

AÇILIŞA ERDOĞAN KATILACAK

Albayrak Grubu'nun sponsor olduğu Yeditepe Bienali'nin açılışını cuma günü 14.00 saatinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

7 OCAK'TA ZİYARETE AÇIK

Bienal, 7 Ocak 2022'den itibaren restorasyonu süren Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’den başlayarak ziyaret edilebilecek.

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