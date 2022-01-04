Yeditepe Bienali 7 Ocak’ta kapılarını açıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali “Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” teması ile 7 Ocak’ta kapılarını açıyor.
AÇILIŞA ERDOĞAN KATILACAK
Albayrak Grubu'nun sponsor olduğu Yeditepe Bienali'nin açılışını cuma günü 14.00 saatinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
7 OCAK'TA ZİYARETE AÇIK
Bienal, 7 Ocak 2022'den itibaren restorasyonu süren Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’den başlayarak ziyaret edilebilecek.