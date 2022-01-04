Yeditepe Bienali 7 Ocak’ta kapılarını açıyor.

Batı Trakya Türklerinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet: Yıllar sonra anılması çok gurur verici

Kültür Sanat Batı Trakya Türklerinin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Ahmet, eşini çok erken kaybettiklerini belirterek, '26 yıl sonra tekrar ondan bahsedilmesi, her an gündemde olması, bizim için çok gurur verici bir olay.' dedi.