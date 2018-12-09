Yemenli mültecilerin yüzünü güldüren tek şey: Diriliş Ertuğrul

İlk yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi beşinci sezonunda da rekor kırmaya devam ediyor. Geçen sezonda birinci olan dizi Aralık ayında en çok haberi yapılan dizi olarak da ilk sırada yerini almıştı.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un Yemen'in Mil Çadır Kampında izlendiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yemenli mülteci çocuklar Diriliş Ertuğrul ile gülüyor

Mehmet Bozdağ, mülteci kampındaki çocukların Diriliş Ertuğrul pankartını açtıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yemen'in Mil Çadır Kampı/ Marib Şehri Diriliş Ertuğrul her yerde. Rabbime sonsuz şükürler olsun" dedi.

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