Hayat Yemenli mültecilerin yüzünü güldüren tek şey Diriliş Ertuğrul
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Yemenli mültecilerin yüzünü güldüren tek şey: Diriliş Ertuğrul

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yemenli aileler Diriliş Ertuğrul dizisi ile mutlu oluyorlar. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından pankart açan Yemenli mültecilerin fotoğrafını paylaşarak, "Yemen'in Mil Çadır Kampı/ Marib Şehri Diriliş Ertuğrul her yerde. Rabbime sonsuz şükürler olsun" dedi.

Yeni Şafak
Yemenli mülteci çocuklar Diriliş Ertuğrul'u izliyor.
Yemenli mülteci çocuklar Diriliş Ertuğrul'u izliyor.

İlk yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi beşinci sezonunda da rekor kırmaya devam ediyor. Geçen sezonda birinci olan dizi Aralık ayında en çok haberi yapılan dizi olarak da ilk sırada yerini almıştı.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un Yemen'in Mil Çadır Kampında izlendiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yemenli mülteci çocuklar Diriliş Ertuğrul ile gülüyor

Mehmet Bozdağ, mülteci kampındaki çocukların Diriliş Ertuğrul pankartını açtıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yemen'in Mil Çadır Kampı/ Marib Şehri Diriliş Ertuğrul her yerde. Rabbime sonsuz şükürler olsun" dedi.

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