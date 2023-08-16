Yeni düzenleme Meclis'e geliyor: Süresiz nafaka kalkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber yayınında soruları yanıtlayan Tunç, "Süresiz nafaka kalkacak mı?" sorusunu, "Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek" şeklinde cevapladı. Tunç, şu açıklamayı yaptı: "Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka sonrasında süresiz hale getirildi. Bu konuda tartışmalar çok. Nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukuku ile ilgili bir konu. Geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için bu konuda kara verilemediği için mal ayrılığı nedeniyle ilgili tartışmalar uzun sürüyor bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren bir dava söz konusu oluyor. Davalı ve davacı kadını ve erkeği mağdur eden bir durum.