​Yeni Hürkuş’ların tohumunu atıyoruz

TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortak yapımı “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” animasyon filmi 7 Ocak’ta vizyona girdi. İlk beş günde 230 bin izleyiciye ulaşan yapım, “Pandemi Döneminin En İyi Açılış Yapan Animasyon Filmi” oldu. Animasyonda, e-scooterdan 3D yazıcılara, programlamadan kültürel simgelere kadar çeşitli öğeler yer alıyor.
Aslan ile Hürkuş’un buluşması fikrinin TUSAŞ’ın kendilerine ulaşmasıyla ortaya çıktığını söyleyen yapımcı S. Murat Kaya, “Bu ikilinin bir araya gelmesinin başlıca önemi, bizim topraklarımızdan çıkan, yerli ve milli kahramanlar olması. Aslan, çocukların gözdesi ve teknoloji havacılık alanlarını çocuklarımıza sevdiren çizgi kahramanımız, Hürkuş ise yerli ve milli imkanlarımızla yaptığımız eğitim uçağımız. Bu ikili, gelecek kuşaklara yeni Hürkuşları yapan, yeni teknolojileri ülkemize kazandıracak bir neslin tohumlarını atacak” dedi.
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Çocuklardan tam not aldı
Sosyal medyada 15 milyon izlenmeye ulaştıklarını söyleyen Kaya, minik izleyicilerden tam not aldıklarını aktararak,“Filmimizin galasında en büyük jürimiz çocuklardan tam not aldık. Kahkaha ve alkışlarıyla salonları cümbüşe çevirdiler” ifadesini kullandı.
Filmin senaristi Özgür Balamir ise kültürel göndermelerin önemine değinerek, “Ülkemizin geleceğini inşa etmemiz için, bugünden atmamız gereken adımlar var. Çocuklarımıza teknolojiyi sevdirirken, kültürlerinden kopmamalarını da sağlamalıyız. Teknolojinin gelişmesiyle çok sayıda değerimizi de unutabiliyoruz. Çocukların teknolojiye, didaktik olmayan bir dille bilinçli ve severek katılımlarını amaçlıyoruz” dedi.