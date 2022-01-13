​Yeni Hürkuş’ların tohumunu atıyoruz

TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortak yapımı “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” animasyon filmi 7 Ocak’ta vizyona girdi. İlk beş günde 230 bin izleyiciye ulaşan yapım, “Pandemi Döneminin En İyi Açılış Yapan Animasyon Filmi” oldu. Animasyonda, e-scooterdan 3D yazıcılara, programlamadan kültürel simgelere kadar çeşitli öğeler yer alıyor.

Aslan ile Hürkuş’un buluşması fikrinin TUSAŞ’ın kendilerine ulaşmasıyla ortaya çıktığını söyleyen yapımcı S. Murat Kaya, “Bu ikilinin bir araya gelmesinin başlıca önemi, bizim topraklarımızdan çıkan, yerli ve milli kahramanlar olması. Aslan, çocukların gözdesi ve teknoloji havacılık alanlarını çocuklarımıza sevdiren çizgi kahramanımız, Hürkuş ise yerli ve milli imkanlarımızla yaptığımız eğitim uçağımız. Bu ikili, gelecek kuşaklara yeni Hürkuşları yapan, yeni teknolojileri ülkemize kazandıracak bir neslin tohumlarını atacak” dedi.

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S. Murat Kaya

Çocuklardan tam not aldı

Sosyal medyada 15 milyon izlenmeye ulaştıklarını söyleyen Kaya, minik izleyicilerden tam not aldıklarını aktararak,“Filmimizin galasında en büyük jürimiz çocuklardan tam not aldık. Kahkaha ve alkışlarıyla salonları cümbüşe çevirdiler” ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 5 İlgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan\" Aslan Hürkuş Kayıp Elmas\" adlı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı Hürkuş ile sevilen karakter Aslan, maceradan maceraya koşacak, kayıp elması bulmak için çalışacak.<br> Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.<br> TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filme ilişkin sosyal medya hesabından \"TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan, TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gururumuz Hürkuş ile beyaz perdede buluşuyor. Duygu dolu hikayesi, birbirinden heyecanlı sahneleri ve harika şarkılarıyla bu filmi herkes çok sevecek 'Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas' 7 Ocak'ta sinemalarda\" açıklamasını yaptı.<br> İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor. \"Yılın en havalı macerası\" sloganıyla duyurulan filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin \"Rüzgarı Seveceksin\" şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.<br> <br>Filmin konusu özetle şöyle:<br>\"Hasan Usta kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a verir. Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, bu eşyaları karıştırırken büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair notlara rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kolun peşindekiler yalnızca onlar değildir. Böylelikle İstanbul sokaklarında macera dolu bir kovalamaca başlar.\"​​​​​​​ “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” 7 Ocak'ta tüm Türkiye'de sinemalarda izleyicisi ile buluşacak. Milli gurur HÜRKUŞ film kahramanı oldu TRT Çocuk kanalının sevilen mucit kahramanı "Aslan" ile Hürkuş uçağı, hazırlanan animasyon filmle minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

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Filmin senaristi Özgür Balamir ise kültürel göndermelerin önemine değinerek, “Ülkemizin geleceğini inşa etmemiz için, bugünden atmamız gereken adımlar var. Çocuklarımıza teknolojiyi sevdirirken, kültürlerinden kopmamalarını da sağlamalıyız. Teknolojinin gelişmesiyle çok sayıda değerimizi de unutabiliyoruz. Çocukların teknolojiye, didaktik olmayan bir dille bilinçli ve severek katılımlarını amaçlıyoruz” dedi.