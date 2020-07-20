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Hayat Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplanın acı günü
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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın acı günü

Yeni Şafak yazarlarından Yusuf Kaplan'ın babası kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kaplan, acılı haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

  • Kaplan'ın paylaşımında, "Babam kalp yetmezliğinden vefat etti. Yılmaz bir adamdı. Yorulmak nedir, bilmezdi. Bizi vatana, millete ve din-i mübin-i İslâm’a faydalı hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek için çok çalıştı. Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadeleri yer aldı.

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