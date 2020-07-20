Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın acı günü

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Kaplan'ın paylaşımında, "Babam kalp yetmezliğinden vefat etti. Yılmaz bir adamdı. Yorulmak nedir, bilmezdi. Bizi vatana, millete ve din-i mübin-i İslâm’a faydalı hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek için çok çalıştı. Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadeleri yer aldı.