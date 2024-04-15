Yeni tehlike kapıda: Depremde ölenlerin sayısından 100 kat daha fazla

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklık her geçen gün kendisini dünyada ve ülkemizde hissettiriyor. Adana, geçen 31 Mart Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 35.6 derece ile Türkiye'nin en sıcak ili olarak ölçüldü. MGM verilerine göre Adana'da 95 yılın ortalama sıcaklığı 19,4 derece olurken en yüksek sıcaklığın ise bundan önce 24 Mart 2008'de 32 derece ölçüldüğü görüldü.
Kuraklığa dikkat çekildi
“Yaz aylarında kuraklık ve su kıtlığı problemleri gerçekleşebilir”
Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle kuraklığın çok ciddi tehditler oluşturabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, daha sonra şunları söyledi: