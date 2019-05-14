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Hayat Yeniden Doğuş operası dünya prömiyeri İstanbulda
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KÜLTÜR SANAT

Yeniden Doğuş operası dünya prömiyeri İstanbul'da

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye konulan operanın dünya prömiyeri, 16 Mayıs'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak .

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Külltür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını, özel bir proje olan "Yeniden Doğuş" operasıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Eser, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları güne atıfla, ilk kez 16 Mayıs'ta sahnelenecek. Opera, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

1912-1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılan halkın hikayesiyle açılan eserde, 1. Dünya Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, işgal yıllarındaki İstanbul, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilan edilme süreci, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatılacak.

Atatürk ilk kez opera sahnesinde canlandırılacak

Türk opera tarihinde bir ilk olan eserde, Mustafa Kemal Atatürk de ilk kez opera sahnesinde canlandırılacak. "Yeniden Doğuş"ta Atatürk rolünü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül üstlenecek.

Eserde Zübeyde Hanım rolünde Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım rolünde Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım rolünde Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü rolünde Gürkan Sezgin, Rauf Orbay rolünde Murat Göçken, Refet Bele rolünde Cüneyt Erdoğan, Cevat Abbas rolünde Yunusemre Kemal Sönmez, Asker Mehmet rolünde Bilal Doğan, İtalyan Komutan rolünde Eray Dönmez, Kaptan rolünde Hakkı Balkaş, Yunanlı rolünde Metin Bayram, Kazım Karabekir rolünde ise Hasan Çelik sahne alacak.

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Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait eser, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek.

Biletiva internet sayfasından satışa sunuldu

Serdar Yalçın'ın orkestra şefi olduğu "Yeniden Doğuş"u, Şahan Gürkan sahneye koyacak. Projeyi ortaya çıkaran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, operanın sanat yönetmenliğini de üstleniyor. "Yeniden Doğuş"un İstanbul'daki dünya prömiyeri için biletler Biletiva internet sayfasından satışa sunuldu.

Samsun'da 20 Mayıs'ta sahnelenecek eserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçılarının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosundan ve Modern Dans Topluluğu (İstanbul) dansçılarından oluşan 34 kişilik ekip de yer alacak.

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