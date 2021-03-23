Hayat Yenilikçi fikre Ülker yarışması
AKTÜEL

​Yenilikçi fikre Ülker yarışması

Yenilikçi fikre Ülker yarışması

Ülker'in en sevilen markaları için yenilikçi fikirlerin yarıştığı yetenek kazanım programı "bizz@kampüs"e başvurular başladı. Üniversite 3. ve 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs'e başvurular, 10 Mart-11 Nisan'da www.bizzkampus.com adresinden yapılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yenilikçi fikre Ülker yarışması
Faruk Gözleveli

Ülker'in en sevilen markaları için yenilikçi fikirlerin yarıştığı yetenek kazanım programı "bizz@kampüs"e başvurular başladı. Üniversite 3. ve 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs'e başvurular, 10 Mart-11 Nisan'da www.bizzkampus.com adresinden yapılabilecek. Öğrencilerin ekip çalışmasıyla yenilikçi fikir geliştirdikleri, projeyi tüm adımlarıyla planladıkları ve sunum yaptıkları bizz@kampüs'te, proje takımları bu yıl Ülker'in en sevilen markalarından "Hanımeller" için yarışacak.

30 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

  • İlk 3'e girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlanacağı yarışmada; birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL ve üçüncü olan takım 10 bin TL para ödülü kazanacak. bizz@kampüs'e, 9 yılda 10 bine yakın takım, 30 bine yakın öğrenci başvurdu. pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, "Yarışma süresince vereceğimiz eğitimlerle gençlere gelişim imkanı sağlamayı da amaçlıyoruz." dedi.
Abone Ol Google News
Putin yanından ayırmıyor

Putin yanından ayırmıyor

Nerede olursa olsun her zaman yanında.
İstanbula kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

Kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Çok vahim bir tablo

Çok vahim bir tablo

Şentop'tan dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili açıklama.
Haftada 2 bin lira kazanıyor

Haftada 2 bin lira kazanıyor

​Şehir hayatını bıraktı dağ evine yerleşti.
Tablo çok kötü

Tablo çok kötü

​Vaka ve ölü sayısı her gün artıyor.
Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesaj.

Mahkemede 'Cumhurbaşkanına hakaret etmedim' diyerek kendini savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.