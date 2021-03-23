​Yenilikçi fikre Ülker yarışması

Ülker'in en sevilen markaları için yenilikçi fikirlerin yarıştığı yetenek kazanım programı "bizz@kampüs"e başvurular başladı. Üniversite 3. ve 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs'e başvurular, 10 Mart-11 Nisan'da www.bizzkampus.com adresinden yapılabilecek. Öğrencilerin ekip çalışmasıyla yenilikçi fikir geliştirdikleri, projeyi tüm adımlarıyla planladıkları ve sunum yaptıkları bizz@kampüs'te, proje takımları bu yıl Ülker'in en sevilen markalarından "Hanımeller" için yarışacak.
30 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU
- İlk 3'e girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlanacağı yarışmada; birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL ve üçüncü olan takım 10 bin TL para ödülü kazanacak. bizz@kampüs'e, 9 yılda 10 bine yakın takım, 30 bine yakın öğrenci başvurdu. pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, "Yarışma süresince vereceğimiz eğitimlerle gençlere gelişim imkanı sağlamayı da amaçlıyoruz." dedi.