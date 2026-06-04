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Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz dönem

Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz dönem

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı’nı Haziran ayı sonuna kadar yerli ziyaretçiler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte Müzekart kapsamında giriş yapılabilecek. Tarihi yapıda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıç, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Tahliye süreci sırasında İBB tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi yapıda güvenlik kameralarından klima sistemlerine kadar birçok ekipmanın söküldüğünü açıkladı.



#Aktüel
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