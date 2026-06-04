Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz dönem

Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte Müzekart kapsamında giriş yapılabilecek. Tarihi yapıda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıç, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Tahliye süreci sırasında İBB tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi yapıda güvenlik kameralarından klima sistemlerine kadar birçok ekipmanın söküldüğünü açıkladı.