İstanbul Kanye West’e hazırlanıyor

04:0027/05/2026, Çarşamba
Kanye West.
İstanbul, yılın en büyük müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West’in 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacağı etkinlik, gün boyu sürecek festival atmosferiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 120 bin kişilik katılım beklentisiyle planlanan organizasyon; müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı çatı altında buluşturacak. Konsere Travis Scott’ın da konuk sanatçı olarak katılması bekleniyor. Konser öncesi etkinlikler ve gece boyunca sürecek programlarla Atatürk Olimpiyat Stadyumu büyük bir etkinlik alanına dönüşecek. Etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla şehir ulaşım altyapısında da destek sağlanacak. Metro seferlerinin sabaha kadar devam etmesi planlanırken, konser sonrasında İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verecek.



