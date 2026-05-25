Filistinli şairin mısraları Cannes’da yankılandı

79. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini bulurken, bir hafta boyunca kırmızı halıda Filistin’e destek mesajları veren sinemacıların onurlu duruşu ve Filistinli şair Mahmud Derviş’in mısraları tören gecesine damga vurdu. Festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye Ödülü'nü ise ahlaki ikilemleri ve karmaşık insan doğasını ele alan "Fjord" filmiyle Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu kazandı. Mungiu, 19 yıl sonra bu ödülü iki kez kazanan tarihteki 10. sinemacı oldu.

Jüri başkanlığını bu yıl Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un üstlendiği festivalde, Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında yaşananları konu alan savaş draması “Minotaur”, festivalin ikinci büyük ödülü olan ‘’Grand Prix''i kazandı. TRT ortak yapımı film, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında olayların içine sürüklenen vicdansız bir iş insanını anlatıyor. Fransa'da sürgünde yaşayan Zvyagintsev, Rus lider Vladimir Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, "Bu katliama bir son verin, tüm dünya bunu bekliyor" dedi.

MAHMUD DERVİŞ’İN MISRALARI ALKIŞLANDI

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, "La Bola Negra" filmiyle İspanyol yönetmenler Javier Calvo ve Javier Ambrossi'nin yanı sıra "Fatherland" filmiyle Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski oldu. Ödülü takdim eden Kanadalı oyuncu ve yapımcı Xavier Dolan, törende yaptığı konuşmaya, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu Dünyada Hayatta Kalmayı Hak Eden Şeyler Var" adlı şiiriyle başladı. Dolan, Derviş'in bir başka yazısında, yaşadıkları bu toprakların dar olduğundan bahsettiğini anlatarak, film yapımcılarının toprakları genişletmeye ve hayatı yaşamaya değer kılan şeyleri görüntülemeye çalıştığını belirtti. Seyirciler, Dolan'ın Derviş'in mısralarını okumasını alkışlarla karşıladı.

TRT ORTAK YAPIMINA İKİ ÖDÜL

Bu yıl Jüri Ödülü "L'Aventure revee" filmiyle Alman yönetmen Valeska Grisebach'a verilirken, En İyi Senaryo Ödülü'nü "Notre Salut" filminin senaryosunu kaleme alan Fransız senarist Emmanuel Marre kazandı. Festivalin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü TRT ortak yapımı "Soudain" filminde rol alan Belçikalı oyuncu Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamato aldı. Festivalde TRT ortak yapımı iki filme ödül gitmiş oldu. "Coward" filminde oynayan Belçikalı Emmanuel Macchia ve Fransız aktör Valentin Campagne, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

CANAVARLARIN YAPTIKLARI HATIRLATILDI

Festival boyunca Filistin’e destek ve soykırımı kınama mesajları kırmızı halıda yankılandı. Cate Blanchett’in, “Çatışmaların ve soykırımların sanki buralarda çözülecekmiş gibi festivallerde konuşulması üzücü” sözleriyle başlayan vicdanlı çıkışı, Cannes’ın tarihine yazıldı. Basın toplantısına yakasında ‘Free Palestine’ rozetiyle katılan İspanyol sinemacı Pedro Almodóvar, Trump, Netanyahu ve Putin’i işaret ederek, “Canavarlara karşı kalkan olmalıyız” dedi. Lobilerin hedefindeki İspanyol aktör Javier Bardem de “Filistin konusundaki o manipülatif anlatı bitti” restini çekti. Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid ise Filistin’in sembolü olan geri dönüş anahtarını siyah elbisesinin üzerine kolye olarak takarak kırmızı halıda yürüdü. 2026 Cannes Film Festivali canavarların yaptıklarını insanlık vicdanına hatırlatarak sona erdi.







