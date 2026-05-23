Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

ESKİŞEHİR’İN GASTRONOMİ ROTASINDA 33 LEZZET DURAĞI





Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi çerçevesinde, danışma kurulu tarafından belirlenen 33 Lezzet Noktası ziyaretçilere kapsamlı bir gastronomi deneyimi sundu. Gastronominin kültürel deneyimin önemli bir parçası olarak konumlandırıldığı proje sayesinde Eskişehir, yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil, köklü mutfak mirasıyla da öne çıktı.





Eskişehir mutfağı; Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen kültürel etkilerle şekillenen çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Çibörek, balaban kebap, met helvası, haşhaşlı çörek ve boza gibi geleneksel lezzetler, şehrin güçlü gastronomi hafızasını yansıtıyor.







