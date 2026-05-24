Erol Yarar kürek çekerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaştı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 1990-1999 yılları arasındaki Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, İstanbul’da denize açılarak kürek çekti ve eski adıyla Yassıada olarak bilinen, bugün Albayrak Grubu tarafından işletmesi yürütülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaştı. Yarar’a bu parkurda millî kürekçi Ömer Sefa Polat eşlik etti.

Kürek çekerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaşan Yarar, denizle kurulan bağı insanın özüne dönüşü olarak tanımladı. “Denize açılmak adeta kendini bulmak gibi bir şey” diyen Yarar, deniz sporlarının insan fıtratıyla buluşma anlamı taşıdığını ifade etti.

Yarar, parkurun sembolik anlamına da değinerek, “Demokrasi ve özgürlüğe ulaşmak bu kadar kolay değil” diyen Yarar, özgürlük ve demokrasi için kuşakların birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.