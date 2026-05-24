Erol Yarar kürek çekerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaştı

MÜSİAD’ın Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, İstanbul’da denize açılarak kürek çekti ve Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaştı. Millî kürekçi Ömer Sefa Polat’ın eşlik ettiği parkurun sembolik anlamına dikkat çeken Yarar, “Demokrasi ve özgürlüğe ulaşmak bu kadar kolay değil” dedi. Yarar, deniz sporlarının insanın özüne dönüşü anlamı taşıdığını da vurguladı.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 1990-1999 yılları arasındaki Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, İstanbul’da denize açılarak kürek çekti ve eski adıyla Yassıada olarak bilinen, bugün Albayrak Grubu tarafından işletmesi yürütülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaştı. Yarar’a bu parkurda millî kürekçi Ömer Sefa Polat eşlik etti.
Kürek çekerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaşan Yarar, denizle kurulan bağı insanın özüne dönüşü olarak tanımladı. “Denize açılmak adeta kendini bulmak gibi bir şey” diyen Yarar, deniz sporlarının insan fıtratıyla buluşma anlamı taşıdığını ifade etti.
Yarar, parkurun sembolik anlamına da değinerek, “Demokrasi ve özgürlüğe ulaşmak bu kadar kolay değil” diyen Yarar, özgürlük ve demokrasi için kuşakların birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul Adalar ilçesini oluşturan dokuz adadan biri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden tarihiyle bugün kültür ve turizm faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden ada, 2013'ten itibaren Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını taşıyor; 2015'ten bu yana ise kültür ve turizm faaliyetlerinin merkezi olarak yeniden düzenlendi. Adada 27 Mayıs Müzesi, Adnan Menderes Müzesi ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'nin yanı sıra Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Sergisi, Adnan Menderes Kongre Merkezi, Fatin Rüştü Zorlu Camii ve Birun Ada Hotel yer alıyor.