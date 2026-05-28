27 Mayıs’ın dev arşivi bu koleksiyonda

Tezcanlıol, müzayedelerden, bit pazarlarından, sahaflardan edindiği Yassıada ve İmralı Adası’ndaki cezaevi notları, mahkeme evrakları, savunmalar ve dilekçeler, sanıkların cezaevinde ve duruşma salonunda çekilmiş fotoğrafları, Yassıada’ya gitmek için gerekli yaka kartları, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın özel eşyaları, dönemin TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın arşivinin büyük kısmı, DP’nin 10 yıllık iktidar dönemine ait evrakları topladı ve koleksiyonunun bir kısmını bu yıl “Demokratname” isimli kitapta yayımladı. İstanbul’un çok iyi kitapçı, sahaf ve antikacılar barındırdığı için koleksiyonerler açısından adeta bir vaha olduğunu ifade eden Tezcanlıol, kitapçılar, bit pazarları, sahaflar, ölmüş kişilerin tereke dosyaları ve müzayedelerden istifade ettiğini, bunun yanı sıra ilgilendiği kişilerin aileleriyle yaptıkları görüşmelerde de kendisine arşiv ve özel eşyaları içeren hatıra mahiyetinde hediyeler verildiğini söyledi.