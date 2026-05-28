27 Mayıs’ın dev arşivi bu koleksiyonda

İstanbul’da 31 yaşındaki koleksiyoner Mert Tezcanlıol, çok partili döneme geçiş ve Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin lise yıllarından beri topladığı evrak, fotoğraf, mektup ve eşyalarla geniş bir arşiv oluşturdu.
Ortaokul çağlarından itibaren sahafları gezip eski kitap, defter, fotoğraf ve mektuplara ilgi duyan Tezcanlıol, öğrenci harçlıklarıyla koleksiyon yapmaya başladı. Tezcanlıol, lise yıllarında tanıştığı bir sahafın, “Her şeyi toplayarak koleksiyoner olamazsın. Bir alana odaklanmalısın” tavsiyesi üzerine özellikle 1946-1965 yıllarına odaklandı. Zamanla 27 Mayıs 1960 darbesine yoğunlaşan Tezcanlıol, İstanbul’un Kurtuluş semtindeki evinin bir odasını arşivine ayırdı.
AİLELERDEN HATIRA HEDİYELER
Tezcanlıol, müzayedelerden, bit pazarlarından, sahaflardan edindiği Yassıada ve İmralı Adası’ndaki cezaevi notları, mahkeme evrakları, savunmalar ve dilekçeler, sanıkların cezaevinde ve duruşma salonunda çekilmiş fotoğrafları, Yassıada’ya gitmek için gerekli yaka kartları, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın özel eşyaları, dönemin TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın arşivinin büyük kısmı, DP’nin 10 yıllık iktidar dönemine ait evrakları topladı ve koleksiyonunun bir kısmını bu yıl “Demokratname” isimli kitapta yayımladı. İstanbul’un çok iyi kitapçı, sahaf ve antikacılar barındırdığı için koleksiyonerler açısından adeta bir vaha olduğunu ifade eden Tezcanlıol, kitapçılar, bit pazarları, sahaflar, ölmüş kişilerin tereke dosyaları ve müzayedelerden istifade ettiğini, bunun yanı sıra ilgilendiği kişilerin aileleriyle yaptıkları görüşmelerde de kendisine arşiv ve özel eşyaları içeren hatıra mahiyetinde hediyeler verildiğini söyledi.