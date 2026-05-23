Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı: 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmasıyla açıldı

Karakoç'un Düşünce Dünyasına Yolculuk





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç’un yalnızca şiirleriyle değil; hikâyelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebî miras bıraktığını ifade ederek “insanıyla ve hatta insanlıkla hemhâl olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış” bir isim olduğunu söyledi.





II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Ersoy, Sezai Karakoç’un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkâr etmediğini belirterek tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı.

Bakan Ersoy, Karakoç’un “insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde Diriliş mücadelesine revan olduğunu” ifade etti.







