Ketebe Üstad’ın ailesine katıldı: Necip Fazıl’ın külliyatını basıyor

Türk şiirinin ve tefekkür dünyasının büyük ismi Necip Fazıl Kısakürek’in bütün eserleri, Ketebe Yayınları etiketiyle yeniden okurla buluşuyor. Üstad’ın külliyatının yayın haklarını Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı iş birliğiyle devralan Ketebe Yayınları, Kısakürek’in vefat yıl dönümünde AKM’de “Poetikadan Aksiyona” başlıklı etkinlik düzenledi. “Büyük Doğu Kitaplığı” ismiyle raflarda yer alacak Necip Fazıl Kısakürek Külliyatı’nın tanıtımının yapıldığı toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile yayın dünyasından ve edebiyat çevrelerinden davetliler katıldı.

AYNI AİLESİ GİBİ YAKLAŞTI

Büyük Doğu Yayınları Sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üstad’ın torunu Emrah Kısakürek, Yeni Şafak’a duygu ve düşüncelerini şu ifadelerle anlattı: “Bizim için heyecanlı bir durum. Çünkü uzun yıllardır Üstad’ın eserlerinin yayınlanması konusunda titiz çalışmaları devam ettirdik. Ketebe Yayınları aynı ailesi gibi yaklaştığı için bundan sonra da birlikte bir aile olarak yayımlamaya devam edeceğiz. Üstad’ın meselelerini genç nesle ulaştırmak, belki yeni bir soluk aldırmak için yola çıktık. Büyük Doğu Yayınları Abdülhakim Arvasi’nin ‘Üçışık’ eserlerini basmaya ve dağıtmaya devam edecek. Ayrıca editör ekibimiz Üstad’ın kitaplarını yayımlarken Ketebe’ye destek verecek. Necip Fazıl’ın eserlerinin, noktasına virgülüne zarar gelmeden yayınlanması hususunda aynı hassasiyetle devam edeceğiz.”

ESERLERİ YENİ NESİLLERE ULAŞTIRACAĞIZ

Ketebe Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Büyük Doğu Yayınları ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nın yüküne omuz vermek için yola çıktıklarını belirterek şöyle konuştu: “Süreci herhangi bir yazarın külliyatını yayımlamak gibi düşünmüyoruz. Bir neşir faaliyetin ötesinde çalışmalar yapacağız. Büyük Doğu Camiası ile birlikte hareket ederek, bir akademik çerçeve, bir entelektüel zemin oluşturma gayretindeyiz. Çünkü zaten bu eserler uzun yıllardır çok büyük bir titizlikle Büyük Doğu Yayınları tarafından hazırlanıyor. Bizim buradaki katkımız eserleri daha geniş kitlelere, yeni nesillere ulaştırmak, aynı titizlikle, aynı edisyon çabasıyla hazırlamak ve bundan daha önemlisi etrafında ciddi bir entelektüel zemin oluşturmak. Büyük Doğu’yla beraber hareket ederek, onların bu zamana kadarki bütün deneyimlerinden de faydalanarak süreci tamamlayacağız.”

SANAT DÜŞÜNCE VE AKSİYON İNSANI

Etkinlikte konuşan eğitimci ve yazar Yusuf Turan Günaydın, eğitimcilere öğrencilerin kelime haznelerini geliştirme yolunda bir faaliyet yürütmeleri gerektiğini hatırlatarak, “Üstad’ın kitaplarını sadeleştirmek yerine, bizzat orijinal şekliyle çocuklarımıza okutmalı ve anlayabilmelerini sağlamalıyız” dedi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Andı, Necip Fazıl’ın hayatının sanat, düşünce ve aksiyon olarak toparlanabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Abdullah Uçman da Necip Fazıl’ın, inancı ve İslam’ı hayatın temel dinamiklerinden biri olarak yerleştirmeye çalıştığını ve hayatı boyunca bunun mücadelesini verdiğini söyledi.

BÜYÜK DOĞU KİTAPLIĞI

Daha önce Aliya İzetbegoviç, Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir, Ülkü Tamer ve Cahit Zarifoğlu gibi isimlerin eserlerini toplu olarak basan Ketebe Yayınları, Kısakürek’in külliyatını da bünyesine katmış oldu. Proje kapsamında Büyük Doğu Kitaplığı adıyla yaklaşık 100 kitaplık külliyattan ilk etapta yayımlanan 10 eser şunlar: Reis Bey, O ve Ben, Çöle İnen Nur, Çile, Bir Adam Yaratmak, Türkiye’nin Manzarası, Hikâyelerim, Cinnet Mustatili, Bâbıâli, At’a Senfoni.







