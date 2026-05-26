Çocuk Bienali’ni 350 bin kişi ziyaret etti

Resimli Çocuk Kitapları” teması ve “Renkliyse Gerçektir” mottosuyla gerçekleştirilen bienali ziyaret edenlerin sayısı 350 bini aştı. Bienal, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü resmî tatil nedeniyle kapalı olacak. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan bienalde; 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ve 500’ün üzerinde etkinlik yer alıyor.