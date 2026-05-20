Tarihe altın harflerle nakşedilen eşsiz bir dönüm noktası: Şüheda 1915 dijitale taşındı

19:4320/05/2026, Çarşamba
Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı "Şüheda 1915" tiyatro oyunu, dijitale taşındı.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde ilk kez sergilenen 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, YouTube üzerinden de izleyiciyle buluştu. Eser, Türk askerinin kahramanlığını, Mehmetçiğin iman ve cesaretini, savaşın insani yönünü ve şehitlik anlayışını dramatik bir bütünlük içinde anlatıyor. 'Şüheda 1915', tarihsel hafızayı insan hikayeleri üzerinden sahneye taşıyarak, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Gösteriye, Seymen Aydın'ın canlandırdığı Yunus adlı Mehmetçiğin şehadete erdiği yemek sahnesi ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri an damga vurdu.


20 Mayıs, Çarşamba

Seymen Aydın'ın canlandırdığı Yunus adlı Mehmetçiğin şehadete erdiği; izleyiciler tarafından beğenilen 'yemek ve Çanakkale Türküsü' sahnesi...

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda sanatın eğitici ve birleştirici gücünde birleşmek amacıyla Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde

Tarihsel hafıza insan hikayeleriyle sahneye taşındı

Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği "Şüheda 1915" oyunu, tarihsel hafızayı insan hikayeleri üzerinden sahneye taşıyarak, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Türk askerinin iman ve cesareti anlatılıyor

Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü için hazırlanan "Şüheda 1915" tiyatro oyununda, 1915 yılında Çanakkale Cephesi'nde yaşanan ve bir milletin kaderini değiştiren büyük mücadele, Arıburnu Muharebeleri'nden Anafartalar Zaferi'ne uzanan süreç içinde sahneye taşındı.

Eser, Türk askerinin kahramanlığını, Mehmetçiğin iman ve cesaretini, savaşın insani yönünü ve şehitlik anlayışını dramatik bir bütünlük içinde anlatıyor.



