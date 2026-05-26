Necip Fazıl Kısakürek’in bütün eserleri Ketebe Yayınları etiketiyle yeniden okurla buluşuyor

Türk Edebiyatı’ndaki sarsılmaz yeri, Büyük Doğu mefkûresiyle kültür hayatımızdaki kurucu rolü ve Bâbıâli’den Anadolu’ya uzanan çileli mücadelesiyle Necip Fazıl Kısakürek; şair kimliğinin yanında mütefekkir, romancı, oyun yazarı ve polemikçi sıfatlarıyla Türk düşünce hayatının merkezî şahsiyetlerinden biri olarak biliniyor. Üstad’ın Çile, Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Zindandan Mehmet’e Mektup gibi şiirleriyle açtığı edebî damar; Bir Adam Yaratmak ve Reis Bey gibi tiyatro eserlerinde insan ruhunun girift labirentlerini sahneye taşıyan kalemi ve O ve Ben, Bâbıâli gibi hayatının aynası olan metinleriyle birlikte, bugün de Türkiye’nin kültürel ve fikrî iklimini şekillendirmeye devam ediyor. Ketebe Yayınları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan yayın projesi, Büyük Doğu Kitaplığı ismiyle okurla buluşuyor.