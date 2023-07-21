Yerli otomobil GÜNSEL Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın katılımıyla KKTC’de tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenler çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi. Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatılan alanda yapılan resmi geçit töreninde; devlet protokolü ve halkı selamlayan tören kortejinde, ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9’un rengarenk prototipleri de yer aldı. Büyük bir katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Resmi geçit töreni yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen törende, KKTC devlet protokolünün yanı sarı Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile pek çok siyasetçi yer aldı. Tören, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı onuruna gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile tamamlandı.

"Ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL"

Resmi geçit töreninde, KKTC’nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de halkı selamladı. GÜNSEL’in geçişi esnasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilgi, birikim ve bilimsel üretiminin ürünü olan ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL” anonsu yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL gibi ileri teknolojiye dayalı projelerin ülkenin Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bugüne kat ettiği yolu gösterdiğini söyledi.

"KKTC’nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri"