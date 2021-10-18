Hayat Yerli ve milli SİHAnın fikir babası Özdemir Bayraktara taziye mesajları yağdı
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Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar'a taziye mesajları yağdı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, milli SİHA'ların öncü ismi 72 yaşındaki baba Bayratar'ın vefatının ardından taziye mesajları art arda geldi. Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. O'ndan geldik O'na döneceğiz" mesaj ise duygulandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli ve milli SİHAnın fikir babası Özdemir Bayraktara taziye mesajları yağdı
Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

İstanbul'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün yaşamını yitirdi. Haberi Haluk Bayraktar duyurdu. Twitter hesabı üzerinden babasına ait kareleri paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şu notu yazdı: "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı."

Selçuk Bayraktar: O'ndan geldik O'na döneceğiz

Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygu dolu sözler sarf etti: "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.."

Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
HAYAT
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Çavuşoğlu: Ömrü boyunca mücadele verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimiz, Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal: Gençlerin ilham kaynağıydı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise şu ifadeleri kullandı: "Milli Teknoloji Hamlemizin öncü ismi, gençlerimize fikirleriyle ilham kaynağı olan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, Hakk'ın rahmetine kavuştu.Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."


Fahrettin Altun: Milli bilincin inşası için çalıştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop: Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum


Bakan Soylu: Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah...


Vali Yerlikaya: Milletçe gurur kaynağımız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Milletçe gurur kaynağımız olan #SİHA’ların fikir babası, #Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Tevfik Göksü: Ülkemizin önemli gönül ve dava adamlarındandı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Milli İHA ve SİHA'larımızın fikir babası, ülkemizin önemli gönül ve dava adamlarından Özdemir Bayraktar ağabeyimiz vefat etti. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
FOTOĞRAF 16
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Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.\"
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Özdemir Bayraktar kimdir?<br><br>Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar.
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Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti.
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1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.<br><br>
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1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.<br><br>
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Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.<br><br>
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.<br><br>
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1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.<br><br>
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Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.<br><br>
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Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.<br><br>
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.<br><br>
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Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.<br><br>
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Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.<br><br>
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Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır.<br><br>
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti. Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak.
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