Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar'a taziye mesajları yağdı

İstanbul'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün yaşamını yitirdi. Haberi Haluk Bayraktar duyurdu. Twitter hesabı üzerinden babasına ait kareleri paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şu notu yazdı: "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı."

Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/4BsJqcZw5c REKLAM October 18, 2021

Selçuk Bayraktar: O'ndan geldik O'na döneceğiz

Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygu dolu sözler sarf etti: "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.."

Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..



Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti..



İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn



O'ndan geldik O'na döneceğiz..https://t.co/E1yyyOW8Ip pic.twitter.com/aeXh8v44Vc — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 18, 2021

HAYAT Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Çavuşoğlu: Ömrü boyunca mücadele verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimiz, Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimiz, @Baykar_Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet, makamı âli olsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 18, 2021

Mahir Ünal: Gençlerin ilham kaynağıydı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise şu ifadeleri kullandı: "Milli Teknoloji Hamlemizin öncü ismi, gençlerimize fikirleriyle ilham kaynağı olan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, Hakk'ın rahmetine kavuştu.Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Milli Teknoloji Hamlemizin öncü ismi, gençlerimize fikirleriyle ilham kaynağı olan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, Hakk'ın rahmetine kavuştu.



Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. REKLAM October 18, 2021

Fahrettin Altun: Milli bilincin inşası için çalıştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü.



Merhuma Allah’tan rahmet, başta @haluk ve @Selcuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.



Başımız sağolsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 18, 2021

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TBMM Başkanı Şentop: Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum

İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 18, 2021

Bakan Soylu: Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah...

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Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü.



Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 18, 2021

Vali Yerlikaya: Milletçe gurur kaynağımız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Milletçe gurur kaynağımız olan #SİHA’ların fikir babası, #Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Milletçe gurur kaynağımız olan #SİHA’ların fikir babası, #Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun. pic.twitter.com/0XMbt91naV REKLAM October 18, 2021

Milli İHA ve SİHA'larımızın fikir babası, ülkemizin önemli gönül ve dava adamlarından Özdemir Bayraktar ağabeyimiz vefat etti. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/J2aOTn6UiN — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) October 18, 2021

Milletçe gurur kaynağımız olan #SİHA’ların fikir babası, #Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun. pic.twitter.com/0XMbt91naV REKLAM October 18, 2021

Tevfik Göksü: Ülkemizin önemli gönül ve dava adamlarındandı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Milli İHA ve SİHA'larımızın fikir babası, ülkemizin önemli gönül ve dava adamlarından Özdemir Bayraktar ağabeyimiz vefat etti. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

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