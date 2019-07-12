Hayat Yeşilçam sanatçıları Bitlisteki kafede yaşatılıyor
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Yeşilçam sanatçıları Bitlis'teki kafede yaşatılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarının asılı bulunduğu Yeşilçam kafe, büyük ilgi görüyor.

Haber Merkezi DHA
Yeşilçam kafe
Yeşilçam kafe
Yeşilçam kafe
Yeşilçam kafe

Tatvan ilçesinde hizmet vermeye başlayan Yeşilçam kafe, yeşilçam flimlerinin atmosferini canlandırıyor. Duvarları Kemal Sunal, Türkan Şoray, Ayhan Işık, Zeki Müren, Münir Özkul, Tarık Akan gibi ünlülerin fotoğraflarıyla süslenen ve Yeşilçam müziklerinin çaldığı kafeye müşteriler büyük ilgi gösteriyor.

Yeşilçam’ı anlatıyor

İşletme sahibi Murat Güleryüz, amaçlarının unutulmaz simaları gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

"Kafe açacak yer arıyordum ve burası nasip oldu. Tüm duvarlarına da hayatımızda geniş bir yere sahip olan unutulmaz sanatçıların fotoğraflarını astım. Yeşilçam’a eskiden beri merakım var. Bu kafede genç kuşaklara Yeşilçam’ı anlatıyorum. Gençler geldiği zaman içlerinde bir merak oluyor ve hoşlarına gidiyor, onlara sanatçılarımızı da tanıtıyoruz. 1980 ve öncesi doğumlulardan da gelenler oluyor. Haftada iki kez film gecesi yapıyoruz. Ayrıca canlı müzik günlerimiz de oluyor."

Müşterilerden Süleyman İkizek ise Yeşilçam kafenin en güzel özelliğinin unutulmaya yüz tutmuş sanatçıları hatırlamak olduğunu ifade etti.

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