Hayat Yeşilçamın unutulmaz melodileri seslendirildi
KÜLTÜR SANAT

Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Aile Şerefi gibi unutulmaz Türk filmlerinin melodileri, senfonik yorumla CSO tarafından seslendirildi.

Haber Merkezi AA
Türk filmlerinin melodileri, senfonik yorumla CSO tarafından seslendirildi.
Türk filmlerinin melodileri, senfonik yorumla CSO tarafından seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerini seslendirdi.

ATO Congresium konferans salonunda verilen Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aşkı, Aile Şerefi'nin de aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlandı.

Orkestra şefi Burak Tüzün, yaptığı açıklamada, Yeşilçam'ın Türkiye'de çok güçlü bir ekol olduğunu, bu ekole yakışan çok güzel müzikler yapıldığını söyledi.

Melodiler filmlere değer kattı

Çocukken izledikleri filmlerin müziklerini izleyiciyle buluşturmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tüzün, "Bu projeyle birlikte Yeşilçam müziklerinin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım. Geçmişte kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler ortaya çıkmış. Biz de bunları çok güzel bir şekilde yansıttık" dedi.

Yeşilçam müziklerinin Türk sinemasında çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Tüzün, "Türk sinemasının hepimizin aklında yer etmiş melodilerini seslendirdik. Bu melodiler filmleri daha da değerli kılmıştır" diye konuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz melodilerini arka fonda filmlerden bazı sahneler eşliğinde dinleyen izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

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