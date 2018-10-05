Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçen hafta cuma günü halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yıldırım Öcek için ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Öcek'in yakınları ve oyuncu arkadaşları katılıyor.

5 yıl önce gastrik baypas ameliyatı olan usta oyuncu toplu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybetmişti.

Yıldırım Öcek kimdir?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yıldırım Öcek'dir. Liseden mezun olduktan sonra tahsil hayatına devam etmedi. Memurluk yaptı, düğün salonlarında, barlarda komedyenlik yaptı. Televizyona ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile adım attı. Sahne hayatına 11 yaşında Harbiye Orduevi'ndeki bir düğün ile başladı. Armoni ve akordeon ile güldürütarzında stand up yaptı. Halk Eğitim'den tiyatro eğitimi aldı. 1975 yılında ilk oynadığı tiyatro oyunu Necati Cumalı'nın eseri "Nalınlar" adlı oyun olmuştur. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur tiyatrosunda yaptı. Oyunculuğu ondan öğrendi. Çoğunlukla zengin adam, patron rollerinde oynadı. 2011 yılında arkadaşları ile beraber kurdukları bir toplulukla 'Kim Öle Kim Kala' adlı tiyatro oyunu ile turnelere çıktı.

2004 - 2009 yılları arasında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğiniJale Atabey'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide dergi patronı Sadettin Yerebakan karakterini canlandırırken Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın,Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Bülent Polat, Veysel Diker, Yavuz Seçkin,Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Vural Çelik, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Ömür Arpacı, Rutkay Azizile birlikte oynadı. Yıldırım Öcek, yapımcısı ve senaristi Birol Güven olan ve 30 Ağustos 2012 - 14 Haziran 2015 tarihleri arasında yayınlanan "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde Sarp'ın babası karakterini canlandırdı. Bu dizinin başrollerinde Ufuk Özkan,Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Mahir İpek,Gözde Okur, Ferdi Akarnur, Kemal Kuruçay rol almıştır.

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