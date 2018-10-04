Yıldırım Öcek'in ölüm nedeni belli oldu

Geçen hafta cuma günü halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yıldırım Öcek'in cenazesi, yarın toprağa verilecek.

Sanatçının oğlu Seçkin Öcek, babasının yaklaşık 5 yıl önce gastrik baypas ameliyatı olduğunu söyledi. Babasının mide ameliyatını şeker hastalığı nedeniyle geçirdiğini anlatan Öcek, babasının vefat nedeninin toplu organ yetmezliği olduğunu belirtti.

Seçkin Öcek, "Ameliyattan sonra bakımlarına gitmediği, kendisine dikkat etmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Spor yapan, yüzen, düzenli uyku uyuyup beslenmesine dikkat eden biriydi. Hastanede kaldığı dönem zorlu bir dönemdi ama her türlü müdahale yapıldı. Doktorlar çok yakından ilgilendi ve durumundan sürekli bilgilendirme yaptılar. Babamın vefatının 5 yıl önceki ameliyatıyla doğrudan bir ilgisi yoktur" diye konuştu.

Yıldırım Öcek'in cenazesi, yarın ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nden kaldırılacak.

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