Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Yıldız Tilbeden açık hava konseri
KÜLTÜR SANAT

Yıldız Tilbe'den açık hava konseri

Yıldız Tilbe'den açık hava konseri

Şarkıcı Yıldız Tilbe, "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle buluştu. Tilbe, katılımın yoğun olduğu konserde "Delikanlım", "Sana Değer", "Emi", "Kandıramazsın Beni", "Ummadığım Anda", "Vazgeçtim" ve "Çabuk Olalım Aşkım" adlı şarkılarının da olduğu repertuvarı yorumladı.

Haber Merkezi AA
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe, konser boyunca hayranlarıya şakalaşırken kendisini izlemeye gelenler arasında olan sanatçı Buray'ı, "Şarkılarını çok seviyorum. Bestelerini, sözlerini, müziklerini, sesini, kendisini... Herkesten alkış rica ediyorum." diyerek sahneye davet etti.

Bunun ikinci kez başına geldiğini ve hiçbir hazırlığının olmadığını belirten Buray, seyircilerden yardım isteyerek, "Sen Sevda Mısın?" ve "Seni Sevmiyorum Artık" isimli sevilen şarkılarını seslendirdi.

En sevilen şarkılarını seslendirdi

Tilbe, katılımın yoğun olduğu konserde "Delikanlım", "Sana Değer", "Emi", "Kandıramazsın Beni", "Ummadığım Anda", "Vazgeçtim" ve "Çabuk Olalım Aşkım" adlı şarkılarının da olduğu repertuvarı yorumladı.

İki saatten fazla süren konserde Yıldız Tilbe'nin hayranları, şarkıcının farklı albümlerinden seçtiği şarkılarına alkışlarla ve birlikte söyleyerek eşlik etti.

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