Yılın en sıcak günü için peş peşe uyarılar: Rekor seviyelere ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası özellikle ülkenin doğusunda etkili olacak. Sıcaklıklar 7-8 derece yükselecek.
Bölgelerde beklenen hava durumu
İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye çıkıyor, poyraz orta hızda ancak nemin yüksek olmaması geceleri havanın serin olmasına neden oluyor. Ankara gölgede 36 dereceye yükselecek. İzmir'de rüzgar karayelden nemli ve daha hafif esmeye başladı. Hava çok bunaltıcı, sıcaklık 36-37 derece. Bursa açık 35 derece. Antalya'da ise hava çok nemli, hissedilen sıcaklık 40 derece.
Marmara'da sıcaklık yüksek ama bağıl nem yüksek değil. Çanakkale ve Edirne 37, Balıkesir'de 38 derece, Sakarya 36, Kocaeli 35 dereceye yükseliyor, poyraz gündüzleri orta kuvvetteyken, gece hafifliyor.
İç Anadolu'da bu 2 gün yazın en sıcak günleri, sıcaklık Salı 36-37 derecelere, çarşamba Sivas, Kayseri Yozgat, Çankırı'da 38-40 dereceye ulaşacak. Özellikle yaşlılar, kalp ve tansiyon hastaları sıcaktan korunmalı.
Ege'de sıcak çarpması tehlikesi üst seviyede. Hava daha nemli ve bunaltıcı olmaya başladı, rüzgarlar denizden nem taşıyarak esecek. Manisa ve Denizli 40, Muğla 38, Bodrum 37, Kütahya 36 derece.
Yüksek nem
Akdeniz'de sıcaklığın biraz daha artması ve yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 43, Hatay'da 38 derece. Gölgede Kahramanmaraş 39, Isparta 37 derece.
Karadeniz'in doğusunda da yazın en sıcak günleri, Samsun, Ordu, Giresun boyunca sıcaklık sahillerde 32, iç kesimlerindeki ilçelerde ise 38 dereceleri bulacak. Amasya ve Tokat 40, Kastamonu 38 derece.
Doğu ve Güneydoğu sıcak hava dalgasından en fazla çarşamba günü etkilenecek. Salı günü ise Erzurum 32, Malatya, Elazığ, Tunceli 39, Gaziantep 41, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.