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Yılın en sıcak günü için peş peşe uyarılar: Rekor seviyelere ulaşacak

Anadolu, bu hafta aşırı sıcakların etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşacak. Özellikle Çarşamba günü, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yazın en sıcak günleri yaşanacak, gölgede sıcaklıklar 42 dereceyi bulacak.

09:27 - 20/08/2024 Salı
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Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası özellikle ülkenin doğusunda etkili olacak. Sıcaklıklar 7-8 derece yükselecek.


Çarşamba günü hava sıcaklığının 7-8 derece yükseleceğini belirten uzmanlar
"Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güney Anadolu. Akdeniz de etkisi altında olacak. Özellikle çarşamba en sıcak gün olacak ki Amasya Tokat tarafı gölgede 42 dereceye kadar yükselecek. Sıcak çarpması tehlikesi yüksek. Sıcaklıklar yüksek olduğu için de yeşillik alanlarda, çalıların olduğu bölümlerde de yangınlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir cam parçasının yangını büyütme ihtimali ve yangın yaratma ihtimali var."
değerlendirmesinde bulundu.


Bölgelerde beklenen hava durumu


İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye çıkıyor, poyraz orta hızda ancak nemin yüksek olmaması geceleri havanın serin olmasına neden oluyor. Ankara gölgede 36 dereceye yükselecek. İzmir'de rüzgar karayelden nemli ve daha hafif esmeye başladı. Hava çok bunaltıcı, sıcaklık 36-37 derece. Bursa açık 35 derece. Antalya'da ise hava çok nemli, hissedilen sıcaklık 40 derece.


Marmara'da sıcaklık yüksek ama bağıl nem yüksek değil. Çanakkale ve Edirne 37, Balıkesir'de 38 derece, Sakarya 36, Kocaeli 35 dereceye yükseliyor, poyraz gündüzleri orta kuvvetteyken, gece hafifliyor.


İç Anadolu'da bu 2 gün yazın en sıcak günleri, sıcaklık Salı 36-37 derecelere, çarşamba Sivas, Kayseri Yozgat, Çankırı'da 38-40 dereceye ulaşacak. Özellikle yaşlılar, kalp ve tansiyon hastaları sıcaktan korunmalı.


Ege'de sıcak çarpması tehlikesi üst seviyede. Hava daha nemli ve bunaltıcı olmaya başladı, rüzgarlar denizden nem taşıyarak esecek. Manisa ve Denizli 40, Muğla 38, Bodrum 37, Kütahya 36 derece.


Yüksek nem


Akdeniz'de sıcaklığın biraz daha artması ve yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 43, Hatay'da 38 derece. Gölgede Kahramanmaraş 39, Isparta 37 derece.


Karadeniz'in doğusunda da yazın en sıcak günleri, Samsun, Ordu, Giresun boyunca sıcaklık sahillerde 32, iç kesimlerindeki ilçelerde ise 38 dereceleri bulacak. Amasya ve Tokat 40, Kastamonu 38 derece.


Doğu ve Güneydoğu sıcak hava dalgasından en fazla çarşamba günü etkilenecek. Salı günü ise Erzurum 32, Malatya, Elazığ, Tunceli 39, Gaziantep 41, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.





#Meteoroloji
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#sıcaklık
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