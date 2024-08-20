Türkiye'nin konuştuğu 'Yürüyen Adam' evinde ölü bulundu

D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu. Ekipler tarafından evde ölü bulunan Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1 / 7 İstanbul'daki Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir evde saat 21.00 sıralarında yaşandı.

2 / 7 Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı.

3 / 7 Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Salman, Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı.

4 / 7 Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi.

5 / 7 Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 / 7 Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

