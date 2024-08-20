Türkiye genelinde Mercek-23 operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-23" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi. 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.