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Türkiye genelinde Mercek-23 operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-23" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi. 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

08:48 - 20/08/2024 Salı
AA
Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi.

81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-23" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi. 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bazı illerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili bilgiler şöyle:

"İstanbul'da 222 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 337 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 160 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi, 79 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 77 tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi, 146 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi, 105 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 55 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 127 şüpheli gözaltına alındı."


#Mercek-23
#Silah
#İstanbul
#Konya
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