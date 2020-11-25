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Hayat Yıllardır komada olan Kenan Işıktan güzel haber var Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor
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Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor​

Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindirici gelişmeler yaşandı. Eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın söylenenleri duyduğunu, gözleriyle konuştuğunu ve artık tamamen dik durabildiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Kenan Işık
Kenan Işık

Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söyledi.

Kenan Işık'ın söylenenleri duyduğunu ifade eden eşi Beril Işık, ''Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.'' ifadelerini kullandı

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Manisa'nın köyünden ABD'ye uzanan hikaye: Bu kadınlar tarih yazıyor
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Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 1500 rakımlık, 120 haneli kırsal Çanakçı Mahallesi'nde, 25 kadının dokuduğu halılar çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
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Sabahın erken saatlerinde, mahallede bulunan halı dokuma atölyesinde bir araya gelen kadınlar, dokuma tezgahlarının başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor.
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Özellikle kış aylarında zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınların, çeşitli figürlerle işledikleri halılar, başta ABD olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.
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Yılda ortalama 2 bin metre halı dokuyan 25 kadın, günlük 35 lira kazanç elde ederek, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.
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Atölyede halı dokuyan 64 yaşındaki Sultan Dönmez, Çanakçı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz. Ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Günlük burada 35 lira kazanıyoruz. Bazı günler çalışıyoruz, bazı günler de çalışmıyoruz diye konuştu. Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, Köyümüzde kış aylarında halı dokunmaktadır. Yevmiyeler 35-40 lira arası değişiyor. Ucuz ama kırsalda olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yok. Anne, kız kardeş ve kızlarımız halı dokuyorlar. Bir halı 15-20 gün arasında bitiyor. 25 kadın dokuyor. Evlere de ekonomik anlamda katkısı oluyor diye konuştu.
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Halı ticareti yapan Metin Sönmez de, Burada dokunan halıların tamamı başta ABD'de olmak üzere yurt dışına gidiyor. 25 kadın burada yılda 2 bin metre halı dokuyorlar dedi.
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Manisa'nın köyünden ABD'ye uzanan hikaye: Bu kadınlar tarih yazıyor
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 25 kadın, ürünlerini hep ABD'ye pazarlıyor hem ev ekonomisine destek oluyor.


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​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.

Benzer bir eylem icra edilebilir.

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