Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor​

Atölyede halı dokuyan 64 yaşındaki Sultan Dönmez, Çanakçı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz. Ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Günlük burada 35 lira kazanıyoruz. Bazı günler çalışıyoruz, bazı günler de çalışmıyoruz diye konuştu. Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, Köyümüzde kış aylarında halı dokunmaktadır. Yevmiyeler 35-40 lira arası değişiyor. Ucuz ama kırsalda olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yok. Anne, kız kardeş ve kızlarımız halı dokuyorlar. Bir halı 15-20 gün arasında bitiyor. 25 kadın dokuyor. Evlere de ekonomik anlamda katkısı oluyor diye konuştu.