Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor
2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindirici gelişmeler yaşandı. Eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın söylenenleri duyduğunu, gözleriyle konuştuğunu ve artık tamamen dik durabildiğini söyledi.
Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söyledi.
Kenan Işık'ın söylenenleri duyduğunu ifade eden eşi Beril Işık, ''Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.'' ifadelerini kullandı