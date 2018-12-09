Hayat Yıllardır yaptığı iş ellerini bu hale getirdi
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Yıllardır yaptığı iş ellerini bu hale getirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 72 yıldır fıçı üreterek geçimini sağlayan İsmail Alkış (86), azmi ve işine olan aşkı ile görenleri şaşırtıyor. 10 parmağını da fıçı üretimi yaparken kullandığı hızar makinesine kaptıran Alkış, yılmadan ve vazgeçmeden fıçı yapmaya devam ediyor.

DHA
Alkış, yılmadan ve vazgeçmeden fıçı yapmaya devam ediyor.
Alkış, yılmadan ve vazgeçmeden fıçı yapmaya devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 14 yaşında babasının yanında başladığı fıçıcılık mesleğinde 72 yılı geride bırakan fıçı ustası İsmail Alkış, işine olan aşkı ve azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Türkiyedeki son fıçı ustalarından olan İsmail Alkış, yüzlerce kiloluk fıçıları imal ederek piyasaya satıyor.

10 parmağını da makineye kaptırdı mesleğinden vazgeçmiyor.

Geçirdiği meslek kazalarına aldırış etmiyor

Bir fıçıyı en erken 2 günde tamamlayabilen Alkış, geçirdiği meslek kazalarına da aldırış etmeden işini ilk günkü aşkı ile sürdürüyor. Fıçı yaparken kullandığı hızar makinesine farklı zamanlarda parmaklarını kaptıran Alkış'ın 10 parmağının da uçlarından kesilmiş olduğunu görenler ise şaşırıyor.

72 senedir fıçı yapıyor.

10 parmağını da makineye kaptırdı

40 yıl içerisinde aralıklarla 10 parmağının da kesildiğini söyleyen Alkış şöyle konuştu:

  • ''10 parmağımı da hızar makinesine kaptırdım. Bizim meslekte saat mevhumu yok. Güneş doğar mesai başlar, güneş batar paydos ederiz. 72 senedir fıçı yapıyorum.''

Dedesinin mesleğini devam ettirdiğini belirten torunu Mehmet Ese ise, yaptıkları fıçıları 500 ile 5 bin TL arasında fiyattan sattıklarını söyledi. Ese, ''Bir buçuk yıldır bu atölyede dedemle beraber fıçı üretiyorum. Her işe uygun fıçılar üretiyoruz. Sadece sıvı muhafaza etmek için değil, dekoratif maksatlı talepler de geliyor. Şu anda bu işi yapacak eleman bulmak çok zor. Bizler sipariş üzerine çalışıyoruz. Son zamanlarda çok yoğunuz. Ne kadar fıçı yapsak o kadar satılıyor. Ben de bundan sonra bu mesleği devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

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