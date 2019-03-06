Hayat Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı 52 milyon lira kazandı
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​Yılmaz Erdoğan Organize İşler Sazan Sarmalı ile kendi rekorunu kırdı

Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı: 52 milyon lira kazandı

Konusuyla, oyuncularıyla, vizyon tarihiyle ve Netflix'e satılmasıyla gündemden düşmeyen Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'a kendi rekorunu kırdırdı. Erdoğan, filmden şu ana kadar 52 milyon lira para kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Organize İşler Sazan Sarmalı ile gündeme gelen Yılmaz Erdoğan, filmin yönetmenliğini, senaryosunu ve başrolünü üstlendi.
Organize İşler Sazan Sarmalı ile gündeme gelen Yılmaz Erdoğan, filmin yönetmenliğini, senaryosunu ve başrolünü üstlendi.

Organize İşler'in devam filmi olan Organize İşler Sazan Sarmalı, vizyona girmeden konuşulmaya başlanan bir film olmuştu. Vizyon tarihi bir türlü belirlenemeyen ve mısır-bilet tartışmasının tam ortasında kalan film seyircilerin takdirini topladı.

Yılmaz Erdoğan'a Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda Ezgi Mola, Okan Çabalar gib isimler eşlik etti.

Gişede tüm filmlerini geçti

Yılmaz Erdoğan'ın bugüne kadar beyazperdede izleyici ile buluşturduğu tüm filmlerden daha çok izlenen Organize İşler: Sazan Sarmalı, sanatçıya kendi rekorunu kırdırdı.

1 Şubat'tan bugüne kadar 3 milyon 384 bin 867 kişi tarafından izlenen Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'a 52 milyon 508 bin 370 lira paza kazandırdı.

Filmin 35 milyon liraya mal olduğu iddia ediliyor.

Yılmaz Erdoğan'ın en sevilen filmlerinden biri olan Vizontele,

Vizontele geride kaldı

Box Office Türkiye verilerine göre; kadrosunda Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Şahan Gökbakar, Altan Erkekli, Tolga Çevik, Salih Kalyon ve Erkan Can'ın olduğu 2001 yapımı 'Vizontele', ilk hafta 805 bin izlenmiş, 49 haftada 3 milyon 308 bin 120 kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

'Vizontele Tuuba' 2 milyon 900 bin, 'Neşeli Hayat' 1 milyon 100 bin, 'Kelebeğin Rüyası' 2 milyon 100 bin ve 'Ekşi Elmalar' 1 milyon 200 bin seyirci sayısına ulaştı. 2005 yapımı 'Organize İşler' serisinin ilki ise 36 haftada 2 milyon 618 bin 244 ve 17 milyon 180 bin 297 TL hasılat elde etmişti.

Neşeli Hayat, Yılmaz Erdoğan'ın BKM Mutfak oyuncuları ile çektiği bir film olup, 2009 yılında vizyona girmişti.
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