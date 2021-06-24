Hayat Yılmaz Özdile "Cenazeme bile gelme" diyen Uğur Dündar çark etti Yılmaz benim kardeşimdir
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Yılmaz Özdil'e "Cenazeme bile gelme" diyen Uğur Dündar çark etti: Yılmaz benim kardeşimdir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kendisi hakkındaki "Artı 1 TV ve Sezgin Baran Korkmaz" iddiaları sonrası çılgına dönerek, "Beni sırtımdan hançerledin. Cenazeme bile gelme" gelme diyen Uğur Dündar geri adım attı. Arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Özdil'i 'yanlış anladığını' ve durumun bir 'canlı yayın kazası' olduğunu ifade eden Dündar, "Yılmaz Özdil benim kardeşimdir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yılmaz Özdile cenazeme bile gelme diyen Uğur Dündar çark etti: Yılmaz benim kardeşimdir | Uğur Dündardan TELE 1 TVde Yılmaz Özdil açıklaması
Uğur Dündar - Yılmaz Özdil

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden olmuştu.

Özdil’in, "Sezgin Baran Korkmaz'ın karakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" paylaşımına sert çıkan Dündar, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Cenazeme bile gelme" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
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Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin

Bugün TELE 1 canlı yayınında konuya ilişkin açıklama yapan Dündar, çark etti.

Yılmaz Özdil'e
OYNAT 01:47
Yılmaz Özdil'e "Cenazeme bile gelme" diyen Uğur Dündar çark etti: Yılmaz benim kardeşimdir
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kendisi hakkındaki 'Artı 1 TV ve Sezgin Baran Korkmaz' iddiaları sonrası çılgına dönerek, 'Beni sırtımdan hançerledin. Cenazeme bile gelme' gelme diyen Uğur Dündar geri adım attı. Arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Özdil'i 'yanlış anladığını' ve durumun bir 'canlı yayın kazası' olduğunu ifade eden Dündar, 'Yılmaz Özdil benim kardeşimdir' dedi.

Kendisini olayın yaşandığı anda ağlayarak arayanların olduğunu vurgulayan Dündar, "Ben de o akşam hakikaten elektro kardiyografi kağıdını saklıyorum, gerçekten tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Çok üzüldüm. İnsanlar en yakınlarından hiç ummadıkları bir davranış geldiğini görünce böyle oluyor." dedi.

"Yılmaz Özdil benim kardeşimdir"

Kendisinin kast edilmediğini şimdi anladığını vurgulayan Dündar, "O anda bana gelen mesajlarda cevap vermem gerektiği söylenmişti. Ben bu durumda o tweete gördüm. Arkadaşlarım değerli kardeşim Yılmaz'la konuşmuş. Anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Benim bunun üstüne söyleyecek lafım olamaz. Mesele benim için bitmiştir. Yılmaz bundan sonra da benim için kardeşim olacaktır. Canlı yayın kazası olduğu için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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