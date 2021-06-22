Hayat Yılmaz Özdilin iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti
TELEVİZYON

Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kurucuları arasında gazeteci Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV ile ilgili çarpıcı iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar, KRT TV'de konuk olacağı programı iptal ettiğini duyurdu. Tweet atan Dündar, "Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim" dedi. Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in iddiaları karşısında konuk olduğu Tele 1 TV'de çılgına dönerek "Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz Özdil ise Twitter üzerinden Uğur Dündar'a imalı göndermeler yapmaya devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Dündar Yılmaz Özdil kavgasında son dakika gelişmesi: Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim
Uğur Dündar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil kurucuları arasında gazeteci Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Bu iddialara canlı yayında çok sert ifadelerle cevap veren Uğur Dündar, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. Uğur Dündar'ın canlı yayında çıldırtan iddialarda Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazeteciler üzerinden televizyon kurdurduğunu söyledi. Özdil'in sosyal medyada Uğur Dündar ve Artı 1 TV ile ilgili paylaşımları şöyle:

Yılmaz Özdil'in Uğur Dündar'ı çıldırtan iddiaları

"Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?"

Uğur Dündar çok sert çıktı

Yılmaz Özdil'in bu iddialarına Uğur Dündar canlı yayında çok sert cevap verdi. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkma fena yaparım” dedi.

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
OYNAT 00:52
Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.


Uğur Dündar programını iptal etti

Özdil'in bu iddialarına çok sert şekilde cevap veren ve sosyal medyada gündem olan Uğur Dündar, televizyon programına katılmayacağını açıkladı. Dündar, sosyal medyadan televizyona çıkacak durumda olmadığını KRT TV'deki Şimdiki Zaman programına katılamayacağını belirtti.

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