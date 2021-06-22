Yılmaz Özdil'den kendisine sert çıkan Uğur Dündar'a yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ın sert tepkisine neden olmuştu.

Artı 1 TV'nin kuruluşuna 'SBK destek oldu' iddiası

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Özdil, şu ifadeleri kullanmıştı:

SBK’nın (Sezgin Baran Korkmaz) kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor. Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?

"Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"

Bu paylaşıma, gazeteci Uğur Dündar, Tele 1'de katıldığı canlı yayında sert çıkmış ve kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" demişti.

REKLAM

OYNAT 00:52 Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Özdil'den Dündar'a "Sormayayım o halde"

Dündar'ın Tele1 yayınındaki sözlerine Özdil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sezgin Baran Korkmaz'ın iddianamesinde yazılanları sorduğunu söyleyen Özdil, "Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde" ifadelerini kullandı.

SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde... — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) June 21, 2021

HAYAT Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin