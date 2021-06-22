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POLİTİKA

Yılmaz Özdil'den kendisine sert çıkan Uğur Dündar'a yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Yılmaz Özdil, Dündar'ın kendisine gösterdiği tepkiye yanıt verdi. Sezgin Baran Korkmaz'ın iddianamesinde yazılanları sorduğunu söyleyen Özdil, "Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Özdilden kendisine sert çıkan Uğur Dündara yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?
Yılmaz Özdil (solda) ve Uğur Dündar (sağda)

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ın sert tepkisine neden olmuştu.

Artı 1 TV'nin kuruluşuna 'SBK destek oldu' iddiası

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Özdil, şu ifadeleri kullanmıştı:

  • SBK’nın (Sezgin Baran Korkmaz) kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor. Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?

"Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"

Bu paylaşıma, gazeteci Uğur Dündar, Tele 1'de katıldığı canlı yayında sert çıkmış ve kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" demişti.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
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Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

Özdil'den Dündar'a "Sormayayım o halde"

Dündar'ın Tele1 yayınındaki sözlerine Özdil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sezgin Baran Korkmaz'ın iddianamesinde yazılanları sorduğunu söyleyen Özdil, "Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde" ifadelerini kullandı.

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