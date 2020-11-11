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Hayat Yine bir estetik mağduru Dudak dolgusu hayatını kararttı
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Yine bir estetik mağduru: Dudak dolgusu hayatını kararttı

Yine bir estetik mağduru: Dudak dolgusu hayatını kararttı

Ece Deniz isimli genç kadın Nişantaşı'nda bulunan bir güzellik merkezine giderek dudak dolgusu yaptırdı. Şüpheli doktor M.K., tarafından 2 ay ara ile yapılan işlem sonrası Deniz'in dudaklarında reaksiyon oluştu. Genç kadın suç duyurusunda bulunurken, doktor suçlamaları kabul etmedi.

Haber Merkezi İHA
Ece Deniz'in dudakları, dolgu sonrası bu hale geldi.
Ece Deniz'in dudakları, dolgu sonrası bu hale geldi.

İstanbul’da yaşayan tekstil tasarımcısı Ece Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden bulduğu Nişantaşı’nda bulunan bir estetik merkezine giderek, dudak dolgusu yaptırmıştı. Şüpheli doktor M.K., tarafından 2 ay ara ile yapılan işlemin ardından Deniz’in dudaklarında reaksiyon oluşmuştu. Deniz, şüpheli tarafından kendisine verilen antibiyotiğin ve eritme işleminin sonuç vermemesi üzerine avukatı Melda Merve Tekcan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli doktor M.K., geçtiğimiz günlerde ifade verdi.

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Doktor: Memnun şekilde ayrıldı

Şüpheli Operatör Doktor M.K. ifadesinde, “Müşteki Ece Deniz’e 5 Ocak 2018 tarihinde, muayenehanemde lokal anestezi altında dudak dolgusu yapılmıştır. Hasta işlem sonrasında, problem olmadan muayenehaneden uğurlanmıştır. Daha sonra hasta, yapılan dolgu işleminden çok memnun olduğu için 23 Mart 2018’de muayenehaneme geldi ve hastaya lokal anestezi altında dudak dolgusu işlemi uygulandı. Hasta yine işlem sonrasında memnun şekilde muayenehaneden ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

Hasta kontrole gittiğinde hiçbir sorun yoktu

İfadesinde bir hatasının olmadığını iddia eden şüpheli, “Hasta 27 Eylül 2018 tarihinde kontrole gelmiş ve neredeyse topraklamanın kalmadığı, dudak şeklinin gayet normal olduğu, sadece minik minik yüzeysel topaklanmaların olduğu görülmüş ve hastaya herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Hastaya uygulanan işlemde herhangi bir kusurum ve hatam bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Topaklanma olayının vücudun başka yerindeki uçuk, yara ve yüzeysel tahriş sonucu ortaya çıkabileceğini kaydeden şüpheli, "Kaldı ki müşteki, dudakta ortaya çıkan probleme kendi kusuruyla sebebiyet vermiştir. Başka bir yerde muayene olmuş ve işlem yaptırmış olma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca müşteki, kendi vücudundan kaynaklanabilecek alerjik ve diğer reaksiyonlar hakkında bilgilendirilmiştir. Bu nedenle hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Öte yandan dosya, müşteki Ece Deniz’in rapor alması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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