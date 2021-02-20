Hayat Yine pitbull dehşeti Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza
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Yine pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

Yine pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

Adana’nın Karataş ilçesinde 2 ‘Pitbull Terrier’ cinsi köpeğin sahilde bir sokak köpeğine saldırdığı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca birçok hayvansever duruma tepki gösterdi. Görüntüleri inceleyen polis, köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen Anıl Can Savur’a (24) 20 bin 868 lira idari para cezası kesti. Köpekler de koruma altına alınarak barınağa götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Sokak köpekleri pitbull saldırısına uğradı.
Sokak köpekleri pitbull saldırısına uğradı.

Adana Karataş ilçesi Harbiş Sahili’nde gezinen bir sokak köpeğine iki pitbull köpeğin saldırdı. Bu durumu görüntüleyen bir kişi, köpeklere müdahale etti, ancak çabası sonuçsuz kaldı. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca, büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pitbull köpeklerinin Anıl Can Savur’a ait olduğunu belirledi.

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‘İLK ÖNCE O KÖPEK SALDIRDI’

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anıl Can Savur’un evine giderek ifadesini aldı. Ekipler, Savur’a ‘yasaklı ırk köpek sahiplenip besleme’ ve benzer suçlardan toplam 20 bin 868 lira idari para cezası kesti. Kesilen cezanın ardından ise söz konusu iki köpek, ekipler tarafında el koyulduktan sonra barınağa yerleştirildi.

Anıl Can Savur’un emniyette verdiği ifadesinde ise, “Köpeklerimle sahilde geziyordum. O köpek birden saldırınca benim köpeklerim de ona karşılık verdi. Engellemeye çalıştım ama başaramadım. Köpeği bulup bakımını üstlendikten sonra geri bıraktım” dediği belirtildi.

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Pitbull dehşeti kamerada
OYNAT 01:21
Pitbull dehşeti kamerada
ABD'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.man ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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