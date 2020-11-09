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Hayat Yoğun bakımdan çıkan İkbal Gürpınardan sağlık çalışanlarına minnet dolu sözler Altımızı tiksinmeden temizlediler
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​Yoğun bakımdan çıkan İkbal Gürpınar'dan sağlık çalışanlarına minnet dolu sözler: Altımızı tiksinmeden temizlediler

Yoğun bakımdan çıkan İkbal Gürpınar'dan sağlık çalışanlarına minnet dolu sözler: Altımızı tiksinmeden temizlediler

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi. Odaya çıkan ve ilk kez durumuyla ilgili kendi ağzından bilgi veren Gürpınar, yaşadığı zorlukları anlattı. Bugün ilk kez kitap okuyabildiğini söyleyen sunucu şöyle konuştu: Nefes almak ne büyük nimet; çay içebilmek, sağdan sola dönebilmek... Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın! Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) olağanüstü bir organizasyon bu size nasıl teşekkür etsem. Canla başla çalışıyor herkes. Yoğun bakım hemşireleri altımızı tiksinmeden temizledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkbal Gürpınar
İkbal Gürpınar

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi Neriman Dönmez, hayatını kaybetti.Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de koronavirüs nedeniyle 4 Eylül de vefat etmişti.

Kendisi de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar odaya alındı. Annesinin cenazesine gidemeyen Gürpınar, çok ağır geçirdiği hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

İşte İkbal Gürpınar'ın o sözleri:


''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda ANNENİZ ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.

  • Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah.

Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin.
Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.

Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?

Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe! Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil.''

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