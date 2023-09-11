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Yolcu emniyet kemeri takmak istemedi THY uçağı pist başından geri döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Elazığ seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu tüm ısrarlara rağmen emniyet kemeri takmak istemeyince uçak pist başından geri döndü. Uçağın pilotu yolcunun 'Uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu' gerekçesiyle uçaktan indirilmesini istedi. Yolcu polis eşliğinde uçaktan indirildi.

13:43 . 11/09/2023 Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Dün akşam saatlerinde THY'nin saat 21.00'da yapılması planlanan TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Elazığ seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Uçakta kalkış öncesi kemer takma anonsu yapılmasının ardından kabin ekibi yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol etti.


Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisine uyaran kabin ekibine aldırış etmeyen yolcu 'Kemer beni rahatsız ediyor takmak istemiyorum' diyerek uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.


Uçak geri dönünce kemer takmayı kabul etti


Elazığ seferi öncesi kalkış için İstanbul Havalimanı'nda pist başına ilerleyen uçağın kaptan pilotu emniyet kemeri takmayan yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokmasını gerekçe göstererek pist başından geri dönme kararı aldı. Uçak park pozisyonuna geri dönerken yolcu bu sefer kemer takmayı kabul etse etti.  Uçağın pilotu yolcunu uçaktan indirilmesini istedi. Bu sırada yolcu ile tartışma yaşandı ve uçağa polis ekipleri çağırılırken, uçakta sorun çıkaran yolcu polis eşliğinde indirildi. Olay nedeniyle THY'nin İstanbul-Elazığ seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.


#THY
#İstanbul
#Elazığ
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