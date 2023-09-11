Yolcu emniyet kemeri takmak istemedi THY uçağı pist başından geri döndü

Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisine uyaran kabin ekibine aldırış etmeyen yolcu 'Kemer beni rahatsız ediyor takmak istemiyorum' diyerek uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.