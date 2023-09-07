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Dünya

THY uçağı deport yolcu yüzünden acil iniş yaptı

Douala seferini yapan THY uçağında Türkiye’den deport edilen yolu olay çıkardı. Deport edilen yolcu önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başlamasının ardından uçağın pilotu güvenlik sebebiyle Malta Havalimanı’na iniş yaptı.

09:15 . 7/09/2023 Perşembe
IHA
THY uçağı (Foto: Arşiv)

THY uçağı (Foto: Arşiv)

THY’nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun’un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye’den deport edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30’da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

#THY
#Douala
#Malta Uluslararası Havalimanı
#Deport
25 dakika önce
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