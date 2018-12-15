Youtuber için istenen ceza belli oldu

İzmir'de para karşılığı 'çocuklara yönelik istismar' görüntülerini çekip, sosyal medya hesabında takipçi ve para kazanmak amacı ile paylaşan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ ile ilgili iddianame hazırlandı.

Yeni Asır'ın haberine göre, Alsancak Birinci Kordon'da özellikle 15 yaş altında bulunan mağdur çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptıran Altuğ için 6 aydan 15 yıla kadar, kameramanlığını yapan tutuksuz sanık Fatih Bilgehan B. için de 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

İki aydır tutukluydu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 15 Ekim tarihinde kamuoyundan gelen tepkiler ve videosunu çekip yayınladığı küçük yaştaki C.S.S. ile K.Y'nin ailesinin şikayeti üzerine harekete geçerek, 'Gagabulut' lakaplı ahlaksız sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u gözaltına aldı. İki aydır tutuklu bulunan Altuğ ile ilgili iddianameye ulaşıldı.

Çocukları kullandı

Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aydın Sökeli olan Bulut Altuğ'un senaryolaştırıp Youtube'da yayınladığı 18 dakikalık görüntü incelendiğinde 15 yaş altı ya da 15-18 yaş aralığında olduğu tespit edilen mağdurlara para karşılığı çeşitli görevler verdiği, mağdurlara sarkıntılık sureti ile cinsel istismarda bulunma suçu işlediğine dikkat çekildi.

Kimlik tespiti sürüyor

Görüntülerde yer alan diğer mağdurların kimliğinin tespit edilmesi için soruşturmanın devam ettiğinin belirtildiği iddianamede, İzmir Cumhuriyet Savcısının cezaevinde tutuklu olan Bulut Altuğ için 6 aydan 15 yıla kadar, kameramanlığını yapan tutuksuz şüpheli Fatih Bilgehan B. için de 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istediği öğrenildi.

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